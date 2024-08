Roberta Capua, pazza dieta per restare incinta. Il web si scatena!

L’intervista di Roberta Capua a Storie Di Donne Al Bivio ha fatto impazzire i social! Monica Setta la intervista per sapere il suo punto di vista dopo il sofferto divorzio dal marito, ma il web non si fa commuovere facilmente, tutti sono rimasti scioccati da un aneddoto in particolare.

Nella prima puntata della nuova stagione di Storie Di Donne Al Bivio abbiamo visto passare già Asia Argento, subito dopo di lei è stato il turno di Roberta Capua. La conduttrice ed Ex Miss Italia è reduce di un periodo tormentato, il divorzio dal marito e padre di suo figlio Leonardo, oggi sedicenne, l’ha segnata molto, anche perché arrivato in concomitanza con la morte dei genitori. C’è stato poi l’allontanamento dalla televisione, ma ora è pronta a tornare. La sua storia è toccante, si commuove anche a un certo punto Roberta nel parlare della fine del suo matrimonio con Stefano Cassoli, ma il web si sa, non perdona.

Roberta Capua: l’aneddoto del referto medico e la dieta pazza. Tutte le reazioni social!

Mentre Roberta Capua parla della sua separazione dal marito in sottofondo si sente I Will Survive di Gloria Gaynor e non ci potrebbe essere scelta più azzeccata! Il comparto musicale azzecca anche la colonna sonora per parlare della gioia di essere diventata madre: The Greatest Love of All di Whitney Houston. Roberta Capua racconta a Monica Setta il miracolo che è stato avere il figlio Leonardo, a 39 anni. Le aveva provate tutte, letteralmente tutte! La Capua racconta di una dieta cinese, prescritta da un professore dell’Università di Pechino che secondo lei l’avrebbe aiutata a rimanere incinta. Erbe dal sapore cattivissimo che però, hanno dato il risultato sperato. E che risultato, già, perché a Roberta era stato detto che non poteva in alcun modo avere figli.

A 30 anni Roberta Capua si era rivolta a un luminare americano, il quale le disse di essere sterile. Nessuna possibilità per lei di restare incinta, era scritto lì, nero su bianco. E se te lo dice un luminare americano ti fidi! Ma Roberta ha provato la famosa dieta delle erbe cinesi et voilà, è arrivato Leonardo! Questo racconto ha fatto impazzire i social che si sono scatenati con meme e battute, anche perché, con un vero colpo di teatro, dopo di lei, entra in studio Nunzia De Girolamo, colei che le ha soffiato il posto a Estate In Diretta. Insomma, sarebbe dovuta essere un’intervista a cuore aperto e sentita, ma su X hanno perso la testa per la storia del referto e delle erbe!

