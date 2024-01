Verissimo, Roberta Capua devastata: matrimonio andato in pezzi

Intervista dolorosissima quella di Roberta Capua a Verissimo. La conduttrice ed ex Miss Italia, da sempre riservatissima sulla sua vita privata, ha raccontato che per lei il 2023 è stato un anno devastante in cui ha perso i suoi due genitori e in cui si è separata dal marito Stefano Cassoli. Nessuno sapeva nulla della conclusione del matrimonio. La Capua, che nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin ha raggiunto in diversi frangenti un punto di crollo, sentendo la sua voce spezzarsi dal pianto, ha spiegato che ora sta meglio e ha intenzione di ripartire e recuperare il sorriso.

“Quando è venuto a mancare mio padre per fortuna mia madre non se n’è nemmeno accorta. Era già malata, non se ne è resa conto. Elaborare due lutti insieme è stato difficile. Mio padre stava bene, era attivo e vitale. Dopo essersi rotto il femore non si è più ripreso. Nel giro di qualche mese è morto“. Così l’ex Miss Italia che ha aggiunto che “l’operazione era andato bene, ma lui non ha voluto reagire”. “Abbiamo tentato in tutti i modi, anche con la psicoterapia. Non c’è stato niente da fare, lui non voleva collaborare”, ha spiegato la conduttrice, evidentemente provata dalla sofferenza.

Un decesso che si è consumato in tempi brevi. Addirittura la Capua non è riuscita a dare un ultimo saluto a papà. “Vedere mia madre malata è stato difficilissimo – ha raccontato a Silvia Toffanin -. Aveva cominciato con dimenticanze gestibili, ma poi è peggiorata. Non risconosceva più noi figli, ha perso tutti i riferimenti, gli affetti, i cardini della sua vita. Non so se lei se ne sia resa conto. Io sono terrorizzata, una delle mie paure più grandi è di finire la mia vita così. Per questo cerco di fare prevenzione. Dopo nove mesi dalla morte di mio padre è morta anche lei”.

L’ex Miss Italia ha spiegato che non c’è stato il tempo per metabolizzare, anche se per quel che riguarda la madre, vista la malattia, era più preparata alla dipartita rispetto a quella del padre. Come se non bastasse, nei mesi scorsi, è anche giunto al capolinea il matrimonio con Cassoli. Altro fulmine a cier sereno che l’ha messa a dura prova. “In un momento in cui avrei avuto bisogno di una spalla su cui piangere, purtroppo è successo anche questo”, ha rivelato.

La Capua e l’imprenditore bolognese si erano sposati nel maggio 2011. Nel 2008 la coppia ha accolto il figlio Leonardo. “Ora Leonardo – ha narrato – è il centro della mia vita, mi dà la forza di andare avanti. A lui ho sempre detto la verità, spiegandogli tutte le cose della vita. È la prima volta che parlo della separazione”.

“Per me la famiglia è sempre stata al centro. Le mie amiche – ha scandito quasi in lacrime- mi hanno aiutato tanto a superare questo periodo. Ora sono serena e guardo al futuro con ottimismo, anche se ho 55 anni. I rapporti con Stefano? Abbiamo un figlio in comune, quindi i rapporti tra noi sono comunque buoni, tra alti e bassi”.

La conduttrice ha infine assicurato che ora il momento peggiore è alle spalle e che è il momento di guardare avanti. Inoltre ha aggiunto che ha intenzione di togliersi ancora parecchie soddisfazioni a livello professionale.