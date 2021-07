Roberta Capua marito: 3 cose da sapere sulla vita privata della conduttrice

Roberta Capua: una donna affermata sul lavoro e realizzata nel privato. Da tempo l’ex modella è felicemente sposata con l’imprenditore bolognese Stefano Cassoli. La coppia ha un figlio ormai adolescente, Leonardo. Per amore della famiglia la presentatrice ha messo da parte per svariati anni la sua carriera. Una scelta che rifarebbe altre volte: la Capua non si è infatti mai pentita. Al settimanale Intimità la 52enne ha svelato alcuni retroscena del suo rapporto con Cassoli, più solido e forte che mai.

Il primo incontro

Roberta Capua ha conosciuto il marito Stefano Cassoli ad un appuntamento al buio. Il primo incontro tra i due è stato combinato da alcune amiche bolognesi della conduttrice. La Capua ha accettato perché non aveva di meglio da fare ma si è presentata all’incontro piuttosto scettica. E invece si sbagliava… Roberta ha subito provato un certo interesse per Stefano, tanto da rivedersi un’altra volta da soli. Da lì è praticamente partito tutto.

Era il maggio 2006 e a giugno 2007 Roberta aspettava già il piccolo Leonardo. Quell’anno la Capua è stata tagliata fuori, inspiegabilmente, da Buona Domenica su Canale 5. Una delusione professionale profonda che la diretta interessata è riuscita a superare solo grazie all’amore dell’attuale marito.

Il matrimonio

Roberta Capua e Stefano Cassoli sono convolati a nozze nel 2011, quando il figlio Leonardo aveva circa tre anni. Il matrimonio è avvenuto civilmente nella Sala Rossa del Comune di Bologna, città natale di Cassoli. Per amore del marito la Capua, nata e cresciuta a Napoli, ha lasciato Roma, dove viveva per via dei suoi impegni televisivi.

Solo sessanta gli invitati al matrimonio della presentatrice. Tra i presenti l’attrice Tosca D’Aquino, tra le migliori amiche di Roberta. Per la Capua è stato il secondo matrimonio: è stata sposata con Giorgio Restelli, direttore artistico di Mediaset. La proposta di matrimonio di Stefano è arrivata in maniera semplice e spontanea, durante una vacanza in Sardegna.

Il segreto di coppia

L’ingrediente perfetto dell’amore che unisce Roberta Capua e Stefano Cassoli? L’indipendenza, il lasciare all’altro gli spazi che desidera. “Non siamo mai stati di quelli che devono stare per forza appiccicati. No. Ognuno, nel rispetto dell’altro, ha i propri spazi e i propri interessi”, ha precisato il volto di Estate in diretta. Decisivo, in questo caso, anche la grande fiducia che i due nutrono l’uno per l’altra.