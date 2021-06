Perché Roberta Capua vive a Bologna: la confessione della conduttrice

L’ex Miss Italia ha spiegato il motivo per il quale non ha scelto Milano o Roma come tante altre colleghe

I personaggi del mondo dello spettacolo non vivono tutti a Milano o Roma. C’è anche chi si è trasferito in città più piccole, come Roberta Capua che da tempo abita a Bologna. Nata a Napoli nel 1968, l’ex modella ha vissuto per un breve periodo nella Capitale prima di traslocare definitivamente in Emilia-Romagna.

In un’intervista rilasciata al magazine Visto Roberta Capua ha motivato così la sua scelta di vivere a Bologna:

“Ho sempre voluto i piedi ben saldi per terra, ho sempre voluto vivere una vita normale, con naturalezza. Tante mie colleghe sono affamate di video e, per andare sui giornali, sono disposte a raccontare anche gli aspetti più intimi e personali della loro vita. Io non sono così”

Roberta Capua non ha esitato a definire Bologna la sua isola felice, un posto dove essere se stessa senza troppi fronzoli e maschere. Inoltre la presentatrice ha lasciato Roma per amore: Bologna è infatti la città del marito imprenditore Stefano Cassoli, sposato nel 2011.

La coppia ha avuto un figlio – Leonardo – che oggi è un adolescente di 13 anni ed è un agonista di pallanuoto. Per condurre Estate in diretta 2021 la Capua dovrà dividersi tra Roma e Bologna. Resterà nella Capitale dal lunedì al venerdì per poi tornare a casa nel weekend. Un impegno che non spaventa Roberta, felice di tornare in tv con un ruolo così importante dopo tanto tempo.

Per dedicarsi alla famiglia Roberta Capua è stata assente dal piccolo schermo per ben dieci anni. Nel 2017 è ritornata in tv grazie a Masterchef Celebrity, programma che ha vinto e che le ha permesso poi di condurre format interamente dedicati alla cucina come: Italiani a tavola, Brava!, Belli dentro belli fuori, L’ingrediente perfetto.

Roberta Capua ha inoltre ammesso di aver detto molti no quando il figlio Leonardo era molto piccolo. Un modo per tutelare la sua famiglia e il suo ruolo di madre. Nonostante tutto oggi la 52enne non ha alcun rimorso e rifarebbe tutto quello che ha fatto.

I no di Roberta Capua sono stati dettati dall’esigenza di non trascurare la sua famiglia ma anche dalla voglia di non uscire fuori dai binari. La carriera dell’ex Miss Italia 1986 è costellata da tante trasmissioni di qualità. Roberta non ha mai ceduto al richiamo dei reality show al di là delle innumerevoli proposte.