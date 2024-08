Asia Argento, tra eccessi e segreti: “Cosa rimpiango ogni giorno”

È una Asia Argento come non l’abbiamo mai vista prima, quella che ha aperto la nuova stagione di Storie Di Donne Al Bivio. Il programma di interviste tutte al femminile di Monica Setta ritorna e per la prima volta lo fa in prima serata, sempre su Rai 2. L’attrice è la prima a sedersi nel salotto della giornalista e a confessarsi, rivelando parti di sé che non conoscevamo.

Asia Argento oltre che per essere una attrice di fama internazionale, figlia d’arte del maestro Dario e volto televisivo, la conosciamo anche per storie molto più complesse. Asia è una delle prime fondatrici del movimento femminista MeToo, lanciato da lei insieme ad altre attrici Hollywoodiane che ha aperto il vaso di Pandora di abusi sessuali da parte del produttore Harvey Weinstein. Argento è finita lei stessa poi sulla graticola, quando un giovane attore l’accusò di molestie che lei ha sempre smentito. Non bisogna passare per forza poi dal suo divorzio con Morgan per avere un’idea di quanto la vita dell’attrice sia sempre stata piena di eccessi che lei non ha mai negato. Proprio a Monica Setta, Asia racconta come sta ora che ha finalmente sconfitto il mostro dell’alcolismo e apre il suo cuore sui suoi rimpianti.

Asia Argento: ”Ho ricominciato a vivere da zero, l’alcol ti ruba anni di vita”

Non è un’intervista dedicata al gossip, ma quasi una seduta di terapia, quella tra Asia Argento e Monica Setta. La Setta affronta con delicatezza gli argomenti più spinosi della vita di Asia, i traumi che l’hanno portata poi nelle grinfie dell’abuso di alcol. Asia racconta di come adesso abbia ricominciato a vivere da zero, come se dopo aver terminato il percorso per liberarsi dalle dipendenze, l’abbia fatta tornare adolescente e ripartire. L’alcol, dice, le ha rubato anni di cui ha solo rimpianti. Perché accecata dal bere non aveva contezza delle sue azioni e reazioni e ora rimpiange molte cose che vorrebbe cambiare ma non può più.

“Ci vogliono anni, per renderti conto di quello che hai fatto e per ritrovare chi sei. Ora sono finalmente di nuovo io”

Nel parlare di questa sua rinascita poi impossibile per Asia non menzionare il suo grande amore, Anthony Bourdain, lo chef che nel 2018 si tolse la vita. Ogni giorno Asia pensa a lui, ma non vuole abbandonarsi al dolore, altrimenti dice che non riuscirebbe più ad alzarsi neanche dal letto. Il destino ha poi voluto che il giorno della morte di Anthony corrisponda anche all‘anniversario di quando Asia ha deciso di smettere di bere. Ora sta bene, è serena e in pace con se stessa, dopo anni di terapia e finito il percorso di disintossicazione. Non perde però la sua grinta, definendosi una mamma lupa per i suoi figli, Anna Lou e Nicola. Anche sui social si sono tutti stretti in un abbraccio virtuale ad Asia.