Roberta Capua fuori da palinsesti Rai: “Ecco cos’è successo”

Roberta Capua commenta la sua uscita di scena dai palinsesti Rai. A partire da settembre 2023 prenderà inizio un nuovo programma nel pomeriggio di Rai 1 e sembrava certo, fino a qualche settimana fa, che ci sarebbe stata lei al timone. Invece, alla fine ha avuto la meglio Caterina Balivo, che torna così sulla rete principale della TV pubblica. In una nuova intervista per TvBlog, la Capua fa il punto della situazione spiegando come sono andate le cose.

Tra i vari cambiamenti dei nuovi palinsesti Rai ci sono delle novità, come La volta buona, il programma che condurrà Caterina Balivo. Inizialmente, come già indicato, si pensava che avrebbe vestito i panni di conduttrice Roberta Capua nel pomeriggio di Rai 1. Ma alla fine al timone non ci sarà l’ex Miss Italia, che oggi spiega:

“Sì, è vero, era stato fatto il mio nome e ho anche incontrato il direttore dell’intrattenimento Daytime Angelo Mellone, che non conoscevo. Ma poi è stata fatta una scelta diversa”

Roberta Capua, che nelle scorse settimane ha ricevuto degli attacchi da parte di Guenda Goria, racconta di avere un agente che si occupa di queste cose. A lui hanno comunicato che la scelta finale è ricaduta su un’altra persona, appunto la Balivo. Sembra che la conduttrice di origini napoletane non intenda vivere questa decisione con rammarico. Infatti, ci tiene oggi a precisare di non voler polemizzare.

Le sue parole al riguardo: “Perché la polemica non c’è. Erano stati fatti tanti nomi, alla fine la scelta è ricaduta su Caterina”. Una decisione, dunque, che Roberta intende rispettare. La conduttrice ha appena lasciato il posto a Nunzia De Girolamo al timone di Estate in diretta. Questo dettaglio aveva fatto pensare che sarebbe stata promossa per i palinsesti Rai dell’autunno.

Invece, così non è andata. Ma la Capua ci tiene a sottolineare che è arrivata da lei la decisione di non condurre Estate in diretta quest’anno. Il motivo? Dopo due stagioni consecutive ha scelto di fermarsi per trascorrere le vacanze estive con il figlio quasi 16enne. L’estate è un periodo in cui la famiglia si riunisce e la conduttrice non vuole perdere questa occasione.

“Per due estati mi sono sacrificata ed è stato abbastanza complicato gestire il tutto. La terza mi sembrava troppo, ho preferito dare priorità alla mia famiglia”

Tornando al programma La volta buona con Caterina Balivo, Roberta Capua spiega che ormai lavora in questo settore da diversi anni, dunque sa come funziona. “Prima si parlava di una conduzione singola, poi doppia, il programma ha preso una piega diversa da quella iniziale”, questa la spiegazione della conduttrice.

Nel frattempo, le indiscrezioni la vedono vicina alla conduzione di Lingo su La7, il programma che è stato condotto fino alla scorsa stagione proprio da Balivo. Ma al riguardo, per quanto ne sa la Capua, non c’è nulla di vero. Quindi si può dire con certezza che Roberta è fuori dai palinsesti televisivi, almeno fino a dicembre 2023.

Dopo di che, bisognerà capire quale svolta prenderà la sua carriera. “E poi vediamo quello che succede, spero ci siano novità”, conclude così questa nuova intervista l’ex Miss Italia.