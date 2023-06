Caterina Balivo, il nuovo show su Rai1: titolo, dettagli, collocazione

Come già detto nelle scorse settimane, la fascia pomeridiana di Rai 1 era ed è rimasta una delle più calde. Nonostante manchi poco tempo alla presentazione ufficiale dei palinsesti, con data fissata il 7 luglio, sembrerebbe siano in corso ancora alcuni incastri e le voci a riguardo si fanno sempre più insistenti.

La volta buona: Caterina Balivo torna in Rai con un nuovo show

Stando all’ultima anteprima riportata da TvBlog, lo scenario sembrerebbe diventare progressivamente più nitido. Parrebbe, infatti, che Caterina Balivo sia prossima ad un ritorno su Rai 1, dopo la conclusione dell’esperienza di tre anni fa in piena pandemia. Il nome della conduttrice partenopea era già stato accostato a Viale Mazzini nei giorni scorsi, dove si pensava che potesse prendere il posto di Serena Bortone, conduttrice di Oggi è un altro giorno.

Lo scenario appena descritto sembrerebbe essere sempre più probabile e Balivo tornerebbe su Rai 1 con un programma intitolato La volta buona. Trattasi, con ogni probabilità, di uno show prodotto internamente. La conduttrice avrebbe l’aiuto in un cast fisso per delineare i contorni della trasmissione, destinata, si dice, al pubblico femminile. Il titolo, inoltre, lascerebbe intendere la presenza di una solida idea alla base dello show, svincolandosi dalla definizione di semplice “programma generalista” attribuibile alla trasmissione di Serena Bortone.

Balivo nel pomeriggio di Rai 1: e Bortone?

Per l’ex conduttrice di Lingo sarebbe in vista un ritorno in Rai, a tre anni dall’ultima esperienza. Allora, Caterina Balivo conduceva Vieni da me, nella fascia pomeridiana feriale di Rai 1. Quel posto fu poi occupato da Serena Bortone con Oggi è un altro giorno che, stando alle ultime voci, sembrerebbe prossimo alla chiusura. Per Bortone si aprirebbero le porte di Rai 3, probabilmente alla guida de Le parole. Quest’ultimo verrebbe suddiviso nell’access del sabato sera più una versione “smart” per la domenica, la quale farebbe da traino a Report di Sigfrido Ranucci, la cui collocazione sembrerebbe destinata a spostarsi dal lunedì alla domenica.

Pare, quindi, che Serena Bortone prenderà il posto di Massimo Gramellini che sembrerebbe orientato a nuove esperienze su La7. Bortone lascerebbe libero lo spazio del pomeriggio di Rai 1, sempre più promesso sposo del nuovo programma di Caterina Balivo. La volta buona, con ogni probabilità, partirà da settembre alle ore 14. Non resta che attendere la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai per avere la conferma di uno scenario che appare sempre più chiaro.