Roberta Capua attaccata da Guenda Goria (tutto evitabile)

Guenda Goria polemizza con Roberta Capua, dopo che l’ex Miss Italia napoletana ha rivelato di aver perso un bimbo in giovane età. Ma perché l’ex gieffina vip ha avuto da ridire sulla confessione della conduttrice? Perché, a suo dire, un passaggio della sua dichiarazione è stato fuori luogo e non d’aiuto all’universo femminile. Ma si proceda con ordine. “Ho perso un bambino, lo dico per la prima volta. Ce ne sono stati di dolori nella mia vita, ma non li ho mai cavalcati”. Questa la frase che la presentatrice campana ha pronunciato pubblicamente pochi giorni fa (mai prima d’ora aveva rivelato di aver perso un figlio in gravidanza). Chiara la stoccata a quelle persone che si fiondano in tv a raccontare dettagliatamente ogni dramma della propria vita. Forse Guenda Goria si è sentita chiamata in causa o forse no, fatto sta che ha voluto rimarcare la profonda differenza di vedute rispetto alla Capua.

In riferimento al racconto della conduttrice, Goria, tramite un lungo post Instagram, ha sostenuto che un simile intervento è come “quasi a dire che perdere un figlio potrebbe essere una notizia “cavalcabile per la notorietà e la carriera. Vorrei dirle che raccontare la perdita di una gravidanza è una vergogna per tantissime donne e di certo non aiuta l’immagine brillante che siamo chiamate a mostrare al mondo: di donne, madri, moglie in carriera meravigliose”.

“Quindi, raccontare non è un male, anzi – ha aggiunto Guenda Goria -. Le donne cavalcano le storie d’amore con uomini famosi, le rose rosse e le vacanze da sogno. Se aprono il cuore e raccontano qualche dolore che poi viene ripreso, non penso debbano sentirsi in colpa per aver usato mezzucci per la notorietà. Perché nessuno ti chiama a lavorare per questo,anzi.Di compassione molta, di sostegno concreto poco.”

Infine l’affondo: “Il riserbo è una scelta, spesso più furba delle altre, e non per forza una virtù”.

C’è da scommettere che Roberta Capua non replicherà alla pianista, il cui attacco avrebbe potuto tranquillamente essere evitato. Da sempre non è incline a mandare avanti polemiche che lasciano il tempo che trovano. Anche perché la Goria forse si è persa un passaggio ed ha mal interpretato quanto detto dall’ex Miss Italia. Pare più che evidente che la napoletana non abbia voluto mandare una frecciatina a coloro che parlano pubblicamente di alcune tragedie vissute. Figuriamoci se voleva sostenere che le donne non devono assolutamente rivelare di aver perso dei bimbi.

Certamente ha invece voluto dire che ci sono dei casi (e in effetti ce ne sono e non pochi nel fatato mondo del piccolo schermo) in cui dei personaggetti spettacolarizzano il dolore e la sofferenza a favor di telecamere, trasformando i propri drammi in una sorta di “fiction” a puntate tramite le ospitate tv (le colpe di tale pietismo vanno smezzate con quelle trasmissioni che marciano su tali vicende). Insomma, ci vuole una misura in tutto: sbarcare in tv dieci volte in un anno con tanto di lacrime e scene strappacuore è eccessivo. Se si vuole davvero sensibilizzare su un determinato tema sarebbe auspicabile seguire strade differenti.