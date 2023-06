Roberta Capua, rivelazione inedita: “Ho perso un bambino”

La conduttrice ha raccontato per la prima volta di aver perso un bambino: “Mai detto, non voglio cavalcare il dolore”

Roberta Capua, nel salotto di Patrizia Finucci Gallo all’hotel Il Guercino, si è confidata a ruota libera sulla sua carriera e sulla sua vita privata, raccontando degli aneddoti mai svelati prima d’ora. Il più curioso e doloroso è quello tramite cui ha spiegato di aver perso un bambino. Una vicenda di cui non si sapeva nulla e che l’ex Miss Italia non ha mai voluto rendere nota fino ad ora. “Mi ritengo fortunata, ma come tutti ho superato dolori e delusioni”, ha dichiarato la showgirl di origine napoletana. A questo punto le è stato domandato di narrare uno degli episodi da cui è rimasta maggiormente segnata. Ed è qui che è arrivato il racconto sulla perdita del bebè:

“Ho perso un bambino, lo dico per la prima volta. Ce ne sono stati di dolori nella mia vita, ma non li ho mai cavalcati”.

Nessun altro dettaglio è stato rivelato. Quasi certamente la 54enne campana ha vissuto quel dolore anni fa. Da segnalare inoltre quel “non li ho mai cavalcati”, evidente stoccata a quello stuolo di ‘personaggetti’ televisivi che guadagnano ospitate continuando a vivisezionare le proprie sventure.

Le parole su Silvio Berlusconi e la cugina Ilaria Capua

Nel corso della chiacchierata ha poi parlato di Silvio Berlusconi. Lo ha conosciuto ai tempi in cui frequentava gli studi Mediaset e quando il Cav non si era ancora buttato nell’agone della politica: “Mi capitò poi di incontrarlo a una serata conviviale, mi disse: ‘Lei ha una bellissima chiostra di denti’. Tanti anni dopo lo rividi e mi disse, di nuovo: ‘Che bella chiostra di denti’. Evidentemente non ero il suo tipo”.

Pochi anni fa, quando il Covid travolse il mondo con una serie di contagi a catena, una sua cugina è diventata popolare. Trattasi della virologa Ilaria Capua che per anni ha vissuto in America per lavoro per poi tornare a Bologna, medesima città in cui vive Roberta. Che rapporto ha con la studiosa?

“Ci siamo frequentate poco da bamine e anche ora ci conosciamo poco. Ma sono orgogliosa di essere sua cugina, forse lei meno di essere la cugina di Roberta Capua (ride, ndr); è una grande donna”.

Bologna è la città di adozione della conduttrice. Vi si è trasferita quando ha sposato Stefano Cassoli, imprenditore dal quale ha avuto un figlio. Ha spiegato che le piace dimorare nel capoluogo dell’Emilia Romagna in quanto lo trova a misura d’uomo e al contempo un luogo internazionale

Gli amori di Roberta Capua

Roberta Capua è figlia di Marisa Jossa, che vinse il titolo di Miss Italia nel 1959. Dal 2003 al 2005 è stata legata sentimentalmente al nuotatore Massimiliano Rosolino. Dopodiché si è sposata con Giorgio Restelli, direttore artistico di Mediaset. Il matrimonio è naufragato, con la conduttrice che ha poi conosciuto il già citato Cassoli con il quale ha celebrato le sue seconde nozze nel maggio 2011.