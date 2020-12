Robbie Williams avvelenato a causa di una dieta: “Potevo morire”

Robbie Williams si svela su Radio X, dove fa sapere di aver quasi perso la vita a causa di una dieta a base di frutti di mare. L’ex Take That ha seguito un’alimentazione che gli ha provocato non pochi problemi. Scendendo nel dettaglio, la star rivela che la sua dieta prevedeva il consumo di pesce per ben due volte al giorno. Con il passare del tempo, si è reso conto di avere “il più alto avvelenamento da mercurio che il medico avesse mai visto”. Questa dieta, dunque, sarebbe potuta diventare fatale per Robbie, il quale ha prontamente interrotto questo tipo di regime alimentare. Scherzando sull’accaduto, afferma che, quando il dottore gli ha rivelato quanto stava accadendo, ha pensato subito di aver vinto contro il mercurio.

“Hai detto il più alto? Grazie! Ho vinto io il premio mercurio”, dichiara Robbie Williams nella sua intervista. Il cantante ha seguito una dieta a base di tonno, calamari e polpi. Si è ritrovato improvvisamente e, soprattutto, inaspettatamente di fronte a un serio pericolo. A salvarlo è stata sua moglie Aida Field, grazie a cui ha scoperto la presenza di mercurio del suo sangue. Ha fatto i dovuti esami proprio perché la donna è una persona molto attenta su questo, tanto che anche lei si sottopone regolarmente a ogni tipo di analisi. “Potevo morire di avvelenamento per mercurio e arsenico”, confessa Williams.

La star ammette di aver iniziato, il giorno dopo che ha ricevuto i risultati degli esami del sangue, una dieta a base vegetale. Le analisi hanno rilevato un livello molto alto di tossicità nell’organisimo di Robbie. A lungo andare questo può provocare malattie polmonari e cancro alla pelle. Dunque, Williams può ritenersi fortunato per essere riuscito a superare questo pericolo. Lo scorso mese di febbraio, Robbie e Aida hanno accolto nella loro famiglia il quarto figlio, Beau Benedict Enthoven. Il piccolo è nato grazie alla surrogazione di maternità, come ha fatto sapere la stessa Field nel suo annuncio su Instagram.

In questi giorni, Williams è finito al centro di un gossip italiano, che vede protagonista Filippo Nardi. A Mattino 5, Biagio D’Anelli ha fatto sapere alcuni retroscena riguardanti l’edizione del Festivalbar del 2003. Pare che tra i due dietro le quinte ci fu un confronto e i rapporti tra loro sembra fossero abbastanza tesi, a causa di una donna.