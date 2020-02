Robbie Williams e Aida Field, è nato il quarto figlio da madre surrogata

Robbie Williams e Aida Field, è nato il quarto figlio della coppia da madre surrogata

Robbie Williams e Ayda Field, nel giorno di San Valentino, festeggiano la nascita del loro quarto figlio. L’annuncio inaspettato è giunto nelle scorse ore. A rendere nota la lieta news è stata Ayda che ha pubblicato un post si Instagram. La neonata è venuta alla luce grazie alla surrogazione di maternità. La donna che ha partorito è la stessa che due anni fa partorì anche la piccola Colette Josephine, detta Coco, altra figlia della coppia. Alla neonata è stato dato il seguente nome: Beau Benedict Enthoven Williams.

“Come Coco, è biologicamente nostra, ma nata dalla stessa madre surrogata”

Robbie e Aida, adesso, sono “al completo”, come ha scritto la stessa Field via social, dichiarandosi raggiante per il fatto che il bebè sia giunto in un giorno particolare come San Valentino, la festa degli innamorati: “Nel giorno di San Valentino abbiamo pensato di celebrare l’amore nel modo migliore possibile, con Beau Benedict Enthoven Williams”. E ancora: “Occhio alle differenze. In questo giorno di San Valentino abbiamo voluto celebrare l’amore nel modo più entusiasmante possibile: Beau Benedict Enthoven Williams. Come Coco, è biologicamente nostra, ma nata dalla stessa madre surrogata. Siamo così felici e lieti di aver tra le nostre braccia qualcosa di magico, ora la nostra famiglia è al completo.”

La famiglia di Ayda e la popstar: l’amore dura da 14 anni

La popstar e Ayda sono sposati dall’agosto 2010. Il matrimonio è giunto dopo 4 anni di fidanzamento, in quanto la scintilla tra i due scoccò nel 2006. Il primo frutto d’amore è arrivato il 18 settembre 2012 quando è nata Theodora Rose Williams. Charlton Valentin è venuto invece alla luce il 27 ottobre 2014. La terza figlia, Colette Josephine, la prima da madre surrogata, è nata il 7 settembre 2018. Oggi la festa per Beau Benedict Enthoven Williams.