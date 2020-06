Riverdale, l’attrice Lili Reinhart fa coming out: “Sono bisex”

Betty di Riverdale: l’attrice Lili Reinhart è bisex, la confessione improvvisa

Annuncio inaspettato di Lili Reinhart, la Betty della famosa serie tv Riverdale. La bionda 23enne ha annunciato su Instagram di essere bisex. La giovane è uscita allo scoperto per supportare una protesta della comunità LGTB e del movimento Black Lives Matter in programma a Santa Monica nella giornata di mercoledì 3 giugno 2020. Lili ha pubblicizzato l’evento sui suoi account social, considerata la sua enorme popolarità, e ne ha approfittato per fare una rivelazione mai fatta prima d’ora: la Reinhart è bisex.

La rivelazione di Lili Reinhart che nessuno si aspettava

“Anche se non l’ho mai confessato pubblicamente prima d’ora, sono una donna bisex e ne vado orgogliosa. Oggi mi unirò a questa protesta. Venite anche voi”, ha scritto Lili Reinhart su Instagram. Per il momento la star di Riverdale ha preferito non aggiungere ulteriori dettagli ma siamo sicuri che nei prossimi giorni si tornerà sull’argomento. Negli ultimi tre anni Lili ha amato Cole Sprouse, conosciuto proprio sul set del telefilm CW. Grazie ai personaggi di Betty e Jughead i due si sono innamorati anche nella vita reale e sono stati complici e uniti fino allo scoppio della pandemia da Coronavirus. Lili e Cole non hanno trascorso la quarantena insieme e secondo gli ultimi gossip la loro relazione è finita da un bel po’. Ad oggi, però, i diretti interessati non hanno confermato la notizia ma neppure smentito.

Anche Cole Sprouse a sostegno del Black Lives Matter

Nei giorni scorsi pure Cole Sprouse – noto fin da bambino per la serie di Disney Channel Zack & Cody al Grand Hotel dove recitava accanto al gemello Dylan – è sceso in piazza a sostegno del Black Lives Matter. Nato nel 2013 il movimento è tornato prepotentemente alla ribalta in questi giorni, dopo che un ragazzo di colore è stato ucciso da un poliziotto bianco. La manifestazione pacifica di Cole non è andata nel migliore dei modi: l’attore 27enne, che ha trascorso la quarantena in compagnia di KJ Apa (Archie in Riverdale), è stato infatti arrestato.