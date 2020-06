Cole Sprouse arrestato: cosa è successo all’attore di Riverdale

Riverdale Jughead: Cole Sprouse arrestato in California

Un episodio spiacevole ha di recente coinvolto Cole Sprouse, attore americano che interpreta Jughead Jones in Riverdale. Il ragazzo ha dichiarato di essere stato arrestato per proteste pacifiche durante il fine settimana a Santa Monica, in California durante una manifestazione a favore di George Floyd, afroamericano ucciso da un poliziotto. George la sera del 25 maggio va a comprare un pacco di sigarette nel solito negozio di Minneapolis ma porge all’impiegato una banconota da 20 dollari falsa, l’impiegato se ne accorge e chiama il 911. La polizia arriva. Uno dei poliziotti, Derek Chauvin, ferma l’uomo, lo blocca, si accanisce, per 8 minuti spinge il suo ginocchio contro il petto di Floyd che dichiara di non riuscire a respirare, il poliziotto però non si ferma e Floyd muore. Il tutto viene ripreso con i telefonini dei testimoni, il video finisce sul web, esplode il caso, poi la protesta, si riempiono le piazze contro la polizia e Trump, l’America è in rivolta, torna il grido di questi ultimi anni “Black lives matter”, le vite nere contano.

Schierato dalla parte dei più deboli

“Sono stato arrestato mentre manifestavo pacificamente, così come molte altre persone all’interno di Santa Monica. Ci hanno dato la possibilità di andarcene e ci informarono che se non ci fossimo ritirati saremmo stati arrestati. Quando ci siamo voltati per andarcene, abbiamo trovato un’altra fila di agenti di polizia che bloccava il nostro percorso, a quel punto, hanno iniziato a legarci con la zip. Bisogna affermare che, come bianco etero e personaggio pubblico, le conseguenze istituzionali della mia detenzione non sono nulla in confronto a quelle degli altri manifestanti” ha dichiarato l’attore su Instagram, che ha poi aggiunto:”Questo è e sarà un momento in cui stare vicini agli altri man mano che la situazione si intensifica, fornendo supporto pacifico e facendo la cosa giusta. Questo è precisamente il momento di contemplare cosa significa essere un alleato. Spero che lo facciano anche altri nella mia posizione. Ho notato che ci sono telecamere che registrano all’interno degli incrociatori della polizia durante l’intero periodo di detenzione, spero che sia d’aiuto. Non parlerò più dell’argomento, poiché: non sono abbastanza esperto per farlo, non sono il portavoce del movimento e non voglio distogliere l’attenzione dai leader del # Movimento BLM. ”

L’appello di Sprouse alle Star

Cole Sprouse – recentemente tornato single dopo la rottura con la collega Lili Roenhart – alla luce dei fatti ha invitato tutti i personaggi del mondo dello spettacolo americano a seguire il suo esempio e ad unirsi alla lotta contro il razzismo e contro ogni tipo di discriminazione. Sono comunque tante le star, tra cui Ariana Grande, Beyoncé, Kim Kardashian e Rihanna che già hanno espresso tutto il loro sgomento per la brutale morte di Floyd.