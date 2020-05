Riverdale: Cole Sprouse e Lili Reinhart si sono lasciati

Riverdale, Betty e Jughead: gli attori Lili Reinhart e Cole Sprouse non stanno più insieme

La notizia era nell’aria da settimane, ora arriva la conferma da parte del noto magazine americano Page Six: Lili Reinhart e Cole Sprouse si sono lasciati. Tra i due attori protagonisti di Riverdale è finita dopo tre anni di relazione. Relazione che, stando alle fonti consultate, è giunta al termine prima dell’emergenza Coronavirus. Per questo Lili e Sprouse, che nella serie tv della CW indossano i panni di Betty e Jughead, hanno trascorso la quarantena separati. Un insider ha però assicurato che i due hanno deciso di restare in buoni rapporti per il bene del loro lavoro, visto che continueranno a condividere il set del noto telefilm, già confermato per la quinta stagione. I portavoce dei diretti interessati non hanno voluto al momento commentare gli ultimi gossip.

Perché si sono lasciati Cole Sprouse e Lili Reinhart

“Cole Sprouse e Lili Reinhart si sono mollati prima dello scoppio della pandemia e per questo hanno trascorso la quarantena separatamente. Restano buoni amici”, ha spifferato a Page Six una persona vicina all’ex coppia. Ignoti ad oggi i motivi della rottura anche se pare certo che non c’entri nulla Kaia Gerber, la top model amica di vecchia data di Cole. Nelle scorse settimane si era parlato di un coinvolgimento amoroso tra i due ma le malelingue sono state messe a tacere. Sprouse e Lili hanno scelto di restare amici ma intanto l’attrice 23enne ha fatto sparire dal suo account Instagram tutte le foto di coppia…

Riverdale: l’indizio di Skeet Ulrich era giusto

L’ultima dichiarazione di Skeet Ulrich – l’attore che in Riverdale ricopre il ruolo di FP Jones – non era dunque frutto di una svista ma un chiaro indizio. Nel corso di una diretta Instagram il 50enne ha parlato di Cole Sprouse e Lili Reinhart al passato (“Erano una bella coppia”) lasciando di stucco tutti i fan. Non una gaffe, quindi, ma pura realtà. Non solo Cole e Lili: lo scorso dicembre è scoppiata un’altra coppia di Riverdale, quella formata da Camila Mendes (Veronica) e Charles Melton (Reggie).