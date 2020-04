Riverdale, Cole Sprouse e Kaia Gerber: ora parla Lili Reinhart

Cole Sprouse e Lili Reinhart stanno ancora insieme: ultime news e gossip sugli attori di Riverdale

Nonostante la recente smentita di Cole Sprouse, continua a far discutere la sua presunta liaison con Kaia Gerber, la top model figlia di Cindy Crawford. Secondo gli ultimi pettegolezzi l’attore di Riverdale avrebbe tradito la fidanzata e collega Lili Reinhart proprio con l’amica di infanzia. Cole ha prontamente smentito tali pettegolezzi e ora a dargli manforte è arrivata anche Lili, con la quale è felicemente fidanzato dal 2017. Gli interpreti di Betty e Jughead stanno affrontando questa quarantena da separati ma il loro rapporto è più forte che mai e la Reinhart è stufa delle chiacchiere sul suo conto, come specificato dalla diretta interessata su Twitter e poi da una fonte a E! News.

Cosa ha detto Lili Reinhart sulla storia d’amore con Cole Sprouse

“Twitter è il social media più tossico. Le persone sono st***e per il solo gusto di esserlo. Non sanno che esiste il karma? Buttare giù una persona per il solo gusto di farlo non è divertente e potrebbe ritorcersi contro”, ha scritto Lili Reinhart in una serie di tweet poi prontamente rimossi. Una fonte vicina alla coppia di Riverdale è stata più chiara circa la situazione tra Lili e Cole. Qualche giorno fa, infatti, la Reinhart ha cancellato alcune foto di coppia dal suo profilo Instagram, lasciando così basiti i fan. Ma è probabile che si sia trattato di un gesto di ripicca dovuto ad un litigio poi fortunatamente superato. “Lili e Cole sono ancora fidanzati. Non stanno vivendo questa quarantena insieme ma non si sono assolutamente lasciati. Si sentono ogni giorno e si preoccupano molto l’uno dell’altro. La loro è una storia semplicemente riservata“, ha spiegato un insider a E!.

Cole Sprouse e Kaia Gerber sono amici di vecchia data

Qualche giorno fa Cole Sprouse ha condiviso sul suo account Instagram alcune stories nelle quali ha chiarito che la sua storia d’amore con la Reinhart prosegue a gonfie vele. Nessun tradimento, nessun addio: in questi tempi difficili la relazione tra Cole e Lili è più solida che mai. “Tollero i gossip e le numerose voci sulla mia vita privata in quanto personaggio pubblico. Ma attaccare i miei amici con accuse infondate e inviare minacce di morte è follia”, ha fatto sapere il 27enne, che ha sempre protetto il suo legame con Lili Reinhart. Un legame non cercato, sbocciato per caso, tra un ciak e una battuta, sul set di Riverdale, il teen drama più amato degli ultimi anni.

Riverdale finisce prima a causa del Coronavirus

Intanto TvLine ha annunciato che Riverdale finirà prima a causa del Coronavirus. La troupe non è infatti riuscita a girare gli ultimi episodi della quarta stagione perché un membro della produzione è entrato in contatto con una persona affetta dal Covid-19. L’ultimo episodio andrà in onda negli Stati Uniti il 6 maggio. La serie è stata già rinnovata per una quinta stagione e dovrebbe ripartire a gennaio, Covid-19 permettendo. In Italia la quarta stagione sarà disponibile su Infinity dal prossimo giugno mentre è possibile recuperare le prime tre su Netflix e Amazon Prime.