Riverdale, Betty e Jughead: gli attori Lili Reinhart e Cole Sprouse stanno ancora insieme

I fan di Riverdale e della coppia Betty-Jughead possono tirare un sospiro di sollievo: gli attori Lili Reinhart e Cole Sprouse non si sono lasciati. Il gossip si è diffuso negli ultimi giorni dopo che la bionda interprete ha cancellato dal suo profilo Instagram diverse foto col fidanzato. Non solo: pare che alcuni parenti di Lili, tra cui la madre e la sorella, abbiano smesso di seguire Cole sui social network. Tanto è bastato a far girare i pettegolezzi, che sono aumentati dopo che si è parlato di una vicinanza sospetta tra Sprouse e Kaia Gerber, la modella figlia di Cindy Crawford. I due sono amici da anni ma secondo qualcuno il rapporto si sarebbe intensificato nell’ultimo periodo. E così qualcuno ha tirato in ballo un presunto tradimento nei confronti della Reinhart, impegnata con il collega dal 2017.

Cole Sprouse mette a tacere le lingue sui social network

Le numerose indiscrezioni hanno ferito Cole e Lili che hanno deciso di fermare in tempo le malelingue. Sprouse ha condiviso sul suo account Instagram alcune stories nelle quali ha chiarito che la sua storia d’amore con la Reinhart prosegue a gonfie vele. Nessun tradimento, nessun addio: in questi tempi difficili la relazione tra Cole e Lili è più solida che mai. “Tollero i gossip e le numerose voci sulla mia vita privata in quanto personaggio pubblico. Ma attaccare i miei amici con accuse infondate e inviare minacce di morte è follia”, ha fatto sapere il 27enne. Che ha difeso il suo rapporto con la Reinhart ma pure l’amicizia con Kaia Gerber. Nessun commento è invece arrivato da parte delle due ragazze.

Cole e Lili, una storia d’amore molto riservata

Nonostante il successo di Riverdale e la popolarità acquisita in poco tempo in tutto il mondo, Cole Sprouse e Lili Reinhart hanno scelto di vivere nel massimo riserbo la loro storia d’amore. Kaia Gerber è invece single: lo scorso gennaio, dopo pochi mesi di frequentazione, ha detto addio al comico Pete Davidson, ex di Ariana Grande.