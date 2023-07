Ritorno a Forum e scuse a Paolo Ciavarro: parla Donnamaria

A distanza di più di quattro mesi dalla sua uscita dal Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria si è raccontato in una lunga intervista a TvBlog. Lo speaker radiofonico è stato sicuramente uno dei protagonisti dell’ultima edizione del reality, grazie anche alla tormentata storia d’amore (ora naufragata) con Antonella Fiordelisi. Con l’adozione delle nuove linee guida, poi, Donnamaria è stato squalificato, a sole poche settimane dalla finale. Da allora, Edoardo è tornato ai microfoni di Radio Zeta e ha avviato la sua carriera da cantante, rilasciando due singoli, di cui l’ultimo, “Piccolo sole”, uscito proprio oggi 21 luglio.

Dunque, dall’uscita dalla Casa, il lavoro non è sicuramente mancato. Tuttavia, rimane ancora incerto il suo futuro nel programma che l’ha resto noto al grande pubblico, ovvero Forum. L’ex vippone, laureato in giurisprudenza, è entrato nel cast della trasmissione nel 2017, ricoprendo il ruolo di assistente. Dopo ben 6 anni, Donnamaria ha deciso di dedicare tutte le energie alla sua nuova carriera da cantante e, per questo, non sa ancora se riuscirà a trovare il tempo materiale per poter tornare a partecipare al programma:

Non lo so ancora, sto valutando e capendo se riesco a far combaciare tutti i miei impegni, tra radio, musica e tutto il resto. Vediamo se riusciamo a trovare una formula.

Rimangono ancora ottimi, però, i rapporti con la conduttrice di Forum, Barbara Palombelli, con la quale è solito sentirsi telefonicamente. All’interno della trasmissione giuridica, poi, ha conosciuto anche uno dei suoi più grandi amici, Paolo Ciavarro. È stato proprio grazie a lui che ha iniziato a guardare il Grande Fratello Vip, quando ha partecipato alla quarta edizione del reality nel 2020. Ai tempi – ha confessato Edoardo – non riusciva a capire come mai l’amico scoppiava spesso a piangere dentro la Casa, arrivando anche a prenderlo in giro.

Ma, dopo aver vissuto per sei mesi circondato da quelle quelle stesse mura, si è ricreduto e ha capito quanto possa essere emotivamente difficile. “Mi è capitato di chiedere scusa al mio amico Paolo Ciavarro che lo aveva fatto qualche anno fa“, ha confessato. Addirittura, per Donnamaria, quella del Grande Fratello Vip è stata l’esperienza più faticosa della sua vita:

Ho fatto esperienze molto pesanti nella mia vita: volontariato a 17 anni in Amazzonia da solo, sono andato negli orfanotrofi in Africa, ho incontrato persone mutilate, ho lavorato in falegnameria, in uno studio legale, ho fatto il cameriere a New York. Con questa consapevolezza, posso affermare senza dubbio che il Grande Fratello è stata l’esperienza più faticosa a livello psicologico della mia vita.

Per questo, pur essendo contento di aver partecipato al programma ha dichiarato con fermezza che non entrerebbe una seconda volta nella Casa. Non ha escluso, però, la possibilità di poter vederlo in altri tipi di reality, come l’Isola dei Famosi o Pechino Express. Più che altro, quello che vorrebbe evitare sono i programmi di coppia e il mondo del trash. Nonostante sia stato squalificato dal GF Vip proprio a causa della sua condotta sopra le righe, Edoardo ha specificato come lui non si consideri assolutamente parte di quel mondo: