Rita Rusic, Raffaello Tonon la bacchetta: “Si tratta di buon gusto umano”

Rita Rusic, Raffaello Tonon a Mattino 5 la bacchetta: l’ex gieffino non apprezza alcune sue dichiarazioni

A Mattino 5 si ripercorre la puntata di ieri del Grande Fratello Vip e Raffaello Tonon commenta negativamente l’atteggiamento di Rita Rusic. Quest’ultima, ricordiamo, ha fatto presente il fatto che Adriana Volpe avesse bisogno di prendere parte al reality, mentre lei non ne aveva necessità. Un’affermazione, questa, viene disapprovata un po’ da tutti nel salotto di Federica Panicucci. In particolare, ci tiene a dire la sua Tonon, il quale bacchetta duramente la Rusic. L’ex concorrente del noto reality, ci tiene però a precisare di non essere dalla parte di nessuna delle due, né della Volpe né di Rita. Intanto, ricordiamo che l’attrice è stata eliminata dal programma attraverso il televoto, mentre a finire in nomination nella serata di ieri è stata proprio Adriana. Lo scontro tra le due non può non dividere il pubblico, in particolare dopo il faccia a faccia avvenuto nel corso della diretta di ieri.

Rita Rusic, le dichiarazioni su Adriana Volpe non piacciono: Tonon contro l’attrice

Durante la puntata di ieri, la Rusic e la Volpe si sono affrontate nella Casa del GF Vip. Il presunto complotto di Adriana ha portato la Rusic a fare delle dichiarazioni per alcuni molto spiacevoli. A commentarle ci pensa oggi Tonon: “Io non sto dalla parte di nessuno, entrambe hanno ragione. Ma della Rusic non ho apprezzato l’ultimo pezzo: ‘io non ho bisogno del Gf, tu invece hai bisogno’, però ci sei andata. Si tratta di buon gusto umano”, dichiara Raffaello oggi a Mattino 5. L’ex gieffino non vuole parlare di ‘rispetto tra donne’, ma semplicemente di ‘umanità’, che sarebbe mancata proprio alla Rusic. Non solo, Tonon conclude il suo discorso con una forte critica nei confronti di Rita: “La Rusic è simpatica fino a che l’acqua va al suo mulino”.

Rita Rusic contro Adriana Volpe: anche Valerio Merola si schiera a Mattino 5 e ricorda i suoi scontri con Battista al GF Vip

A sostenere lo stesso parere di Tonon sulle dichiarazioni fatte da Rita nei confronti della Volpe a Mattino 5 è Valerio Merola. Quest’ultimo fa notare che anche durante la sua partecipazione al GF si è ritrovato di fronte a tali affermazioni da parte di un suo coinquilino. “Ognuno si mette in gioco e siamo tutti uguali, anche nella mia edizione l’hanno fatto”, dichiara Merola nel salotto della Panicucci. La conduttrice, a questo punto, chiede al suo ospite a chi si sta riferendo nello specifico: “Il mio rivale, Battista”.