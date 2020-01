Rita Rusic vs Adriana, Fernanda svela il piano? “Si sono messi d’accordo”

Rita Rusic contro Adriana Volpe al GF Vip: Fernanda Lessa svela un particolare piano strategico

Continua la guerra tra Rita Rusic e Adriana Volpe al Grande Fratello Vip. Gli animi delle due concorrenti non si placano e Fernanda Lessa rivela un particolare piano che sarebbe nato all’interno della Casa tra alcuni concorrenti. Prima di ciò, la Rusic e la Volpe hanno una piccola discussione. Adriana cerca, ancora una volta, di avere un chiarimento con Rita, ma ogni suo tentativo appare inutile. Infatti, l’attrice è sempre più convinta che da parte della Volpe ci sia solo falsità, tanto da non volerla neppure guardare in faccia. Durante questa piccola e breve discussione, la Rusic consiglia alla coinquilina di fare ‘la maestra’ con Magalli, anziché con lei. Una frecciatina molto forse, che ha portato Adriana ad avere un piccolo sfogo. C’è, però, chi ora vuole saperne di più sulla faccenda. Stiamo parlando di Licia Nunez, che chiede spiegazioni a Rita. L’attrice de Le tre rose di Eva ammette di essere un po’ rimasta di sorpresa quando ha saputo che la Rusic era stata nominata da più persone nella Casa.

Rita Rusic convinta che dietro la sua nomination ci sia Adriana Volpe: la confessione di Fernanda Lessa

“Mi ha messo in ginocchio, ma forse la persona sbagliata sono io”, ammette Adriana Volpe rammaricata dopo la discussione con Rita. Quest’ultima, però, sembra non credere affatto alla sua bontà, anzi a Licia fa sapere cosa Fernanda Lessa le ha confessato. “Mi ha detto: ‘Hai visto che si sono messi d’accordo per votarti?’ Beh le ho detto sì, non è che ci vuole tanto. Mi ha detto: ‘Le ha fatto fare pace con me per far votare te'”. Ciò che Fernanda vorrebbe far capire è che Adriana avrebbe cercato di mettere la pace tra Antonella e lei proprio affinché al televoto finisse la Rusic. Infatti, abbiamo visto che la Elia ha scelto di nominare proprio Rita, anziché Fernanda, considerata una sua grande nemica nella Casa. E proprio a proposito in confessionale Antonella confessa: “Non ho potuto più votare Fernanda. Quella rompi co…ni di Adriana ha dovuto mettere la pace”.

GF Vip, Rita Rusic contro Adriana Volpe: la pace tra le due concorrenti non arriva

Al Grande Fratello Vip si respira un’aria di ‘guerra’, impossibile notarlo. Il pubblico, al momento, si è anche schierato contro Michele Cucuzza, che proprio ad Adriana avrebbe confessato di aver messo in atto una strategia. In questo caso, Rita è convinta, anche attraverso le ultime dichiarazioni di Fernanda, che la Volpe abbia ‘orchestrato’ la pace tra Antonella e Fernanda per far finire lei al televoto. Ovviamente non sappiamo se la situazione è realmente così, ma Rita sembra esserne certa. A sostenerla, intanto, c’è anche Barbara Alberti, che continua a spendere belle parole per lei. Invece, Licia Nunez ora si chiede se la riappacificazione tra Antonella e Fernanda sia finta oppure no.