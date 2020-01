GF Vip, nomination organizzate? Cucuzza sotto accusa: “Va smascherato”

GF Vip, Michele Cucuzza finisce sotto accusa: il pubblico convinto che organizzi le nomination

Il pubblico è furioso con Michele Cucuzza, il quale nella serata di ieri si è lasciato andare a una confessione molto particolare. Subito dopo la puntata, al Grande Fratello Vip, alcuni concorrenti parlano delle nomination e di chi è finito ovviamente al televoto. Stiamo parlando di Andrea Montovoli, Patrick Ray Pugliese e Rita Rusic. Gli uomini della Casa si sono votati tra loro pubblicamente, mentre il voto delle donne è rimasto segreto, a differenza della scorsa settimana. E mentre parla con Adriana Volpe di queste nomination, Cucuzza si lascia scappare un’informazione che manda letteralmente in tilt il pubblico. Su Twitter i telespettatori sono decisamente furiosi, in quanto il gieffino avrebbe fatto intendere di aver organizzato il tutto affinché finisse al televoto proprio Montovoli. In molti si chiedono: ‘ma non era vietato mettersi d’accordo sulle nomination?’ Proprio per tale motivo, il pubblico non crede più in Cucuzza, che ha deluso non poco il pubblico. A concordare con Cucuzza durante queste sue dichiarazioni c’è Antonio Zequila, anche lui sotto accusa.

Michele Cucuzza delude il pubblico al Grande Fratello Vip: “Va smascherato”

“Era organizzata dal sottoscritto”, questo è ciò che ha dichiarato Cucuzza nella serata di ieri alla Volpe. I telespettatori si sono scagliati contro Michele in queste ore, proprio dopo aver ascoltato queste sue parole. “Mi spiace perché Cucuzza inizialmente mi stava molto simpatico, ma questa cattiveria gratuita non mi piace. Spero rimangano Patrick e Montovoli anche solo per fargli un dispetto”, si legge attualmente su Twitter. Gli utenti sono decisamente arrabbiati e molti anche tanto delusi. “Cucuzza va smascherato e mandato in nomination al più presto. Oltre ad essere calcolatore è uno tra quelli meno utili in casa non facendo mai nulla” e ancora “Mamma mia Cucuzza da adesso in poi vivrò la mia vita aspettando che tu finisca in nomination per farti uscire con percentuali bulgare, a costo di farmi gli account anche con i nomi delle prozie di mio padre”. Questi sono alcuni dei tantissimi commenti negativi nei confronti di Cucuzza.

La cosa più assurda è che avendo dato per buona la motivazione della Alberti che ha candidamente ammesso di aver nominato in base ad accordi precedenti, che potranno mai dire a questi due?#GFVIP pic.twitter.com/0WJWoqUvNb — 𝗲𝗳𝗳𝗲. 🐍 (@_neardeath) January 28, 2020

Grande Fratello Vip, Cucuzza e Adriana Volpe: sui social volano forti accuse

Adriana Volpe al Grande Fratello Vip cerca di capire ciò che Cucuzza sta dichiarando, mentre i telespettatori che stanno ascoltando credono di aver già compreso la situazione. Sono tanti ora coloro che accusano Michele di essere uno stratega, tanto da volerlo vedere finire al televoto. Nel frattempo, anche la Volpe finisce sotto accusa: “Il massimo è la Volpe che finge di non capire il meccanismo quando è da giorni che ha preparato il campo per far finire in nomination la Rusic, lei e Cucuzza si contendono il premio Best Stratega”.