Rita Rusic si confessa dopo l’arrivo di Valeria: “Difficile con dei dolori reali”

Rita Rusic dopo l’arrivo di Valeria Marini al GF Vip: l’attrice non è per nulla serena

Finalmente Rita Rusic rivela cosa pensa realmente dell’arrivo di Valeria Marini al Grande Fratello Vip. L’attrice si è ritrovata di fronte a una spiacevole notizia: la showgirl resterà nella Casa, non si sa di preciso per quanto tempo. Questa novità non è stata sicuramente presa bene dalla gieffina, che ha preferito il silenzio come risposta alla domanda di Alfonso Signorini. Il conduttore ha, infatti, chiesto subito alla concorrente il suo pensiero sull’arrivo della Marini. Rita, però, ha scelto di esprimere solo qualche parola, attraverso la quale ha fatto intendere di non avre preso per nulla bene questa situazione. Nel corso del daytime del GF Vip di oggi abbiamo visto la Rusic dichiarare ciò che pensa all’interno del confessionale. L’attrice sa bene che questo è un gioco e che è necessario affrontare qualsiasi ostacolo, ma quanto sta accadendo va ben oltre il gioco per lei.

Grande Fratello Vip: Rita Rusic e la confessione su Valeria Marini

“Questo è un gioco e va preso con un giusto spirito, è difficile giocare con dei dolori reali”, confessa dopo la puntata Rita Rusic. In confessionale l’attrice mostra tutta la sua tristezza. Evidentemente la presenza della Marini nella Casa più spiata d’Italia le provoca, in qualche modo, un po’ di dolore. I ricordi del passato tornano inevitabilmente nella sua mente e questo potrebbe portarla a vivere con sofferenza queste giornate. Sappiamo bene che potrebbe non arrivare mai la pace tra la Marini e la Rusic, che dentro la Casa avevano già avuto un confronto. Nel frattempo, la presenza di Valeria al GF Vip sembra non andare giù a qualcun’altro. Stiamo parlando di Antonella Elia, che pur di non trovarsi di fronte alla showgirl si nasconde tra una stanza e l’altra. “Cacciatela”, chiede la gieffina in confessionale.

Valeria Marini e Antonio Zequila: i due si smentiscono a vicenda al GF Vip

Nella serata di ieri il pubblico di Canale 5 ha anche assistito al confronto tra Valeria e Antonio Zequila nella Casa. Un momento atteso dai telespettatori, dopo la confessione fatta dal concorrente la scorsa puntata. “Forse a volte dimentica le cose”, rivela oggi in confessionale l’attore. Dall’altra parte, invece, la Marini continua a sostenere di non avere avuto alcun flirt in passato con Zequila.