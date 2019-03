Rita Pavone: la dichiarazione d’amore in diretta al marito a Sanremo Young

Rita Pavone festeggia 51 anni di matrimonio: la dichiarazione d’amore a Sanremo young

Rita Pavone nella giornata di oggi 15 marzo festeggia ben 51 anni di matrimonio con l’amato marito Teddy Reno. La cantante, durante la diretta di Sanremo Young (dove presenzia come componente dell’Academy), mentre dà un giudizio a uno dei ragazzi in gara si lascia andare ad una dichiarazione d’amore. La Pavone, apparsa un po’ meno briosa del solito, spiega che oggi ricorre il 51° anniversario del suo matrimonio e forse per questo è un po’ meno partecipe del solito. Mentre parla, ad un certo punto si ferma e impugnando il microfono dalla sua postazione intona una canzone in inglese dedicata a suo marito. Una dichiarazione d’amore cantata che ha sorpreso tutta la platea del Teatro Ariston, la conduttrice Antonella Clerici e anche i colleghi di giuria.

Sanremo Young: il pubblico del teatro Ariston canta “Tanti auguri” a Sanremo Young

Dopo l’annuncio e la dichiarazione d’amore in diretta di Rita Pavone al marito Teddy Reno, il pubblico sanremese del Teatro Ariston ha iniziato a cantare “Tanti auguri a te”. La cantante rimane un po’ interdetta e così la padrona di casa Antonella Clerici, ma anche alcuni giudici del programma come Belen Rodriguez, fanno notare che non è il suo compleanno, ma che festeggia l’anniversario di matrimonio, prima di continuare con i loro giudizi.

Finale Sanremo Young: il vincitore parteciperà a Sanremo Giovani

La dichiarazione d’amore di Rita Pavone è andata in scena durante quella che rappresenta ò’ultima puntata di Sanremo Young 2019 in cui si decreterà il vincitore di questa seconda edizione. In gara gli aspiranti cantanti teenager Tecla Insolia, Kimono, Giuseppe Ciccarese ed il tenore Eden, che in questa serata ha assistito ad una retromarcia nei suoi confronti di Amanda Lear che ha affermato di essere pentita per quanto successo nella scorsa puntata, in onda venerdì 8 marzo.