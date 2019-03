Rita Pavone si sfoga a La Vita in Diretta: “Al funerale di mio padre mi hanno chiesto l’autografo”

Rita Pavone, durante l’ultima puntata de La Vita in Diretta (in onda martedì 5 marzo), si è resa protagonista di un piccolo sfogo nei confronti di alcuni fan che a volte peccano di poco tatto. Nella trasmissione, condotta dalla bella Francesca Fialdini e dal simpatico Tiberio Timperi, come di consueto sul finale è stato trattato un argomento musicale. Questa volta in due conduttori hanno parlato dei fan dei cantanti e hanno cercato di comprendere come questi siano cambiati nel tempo. Ospiti in studio la conduttrice radiofonica Carolina Di Domenico, il cantante di Eravamo amici Dino e l’attrice Hoara Borselli. Durante la conversazione viene mandata in onda anche una breve intervista a Rita Pavone, che racconta una vicenda che a quanto pare l’ha turbata. La cantante, infatti, ha dichiarato che un ammiratore le ha chiesto l’autografo anche durante il funerale del padre.

Rita Pavone si sfoga a La Vita in Diretta e racconta cosa è successo al funerale del padre

La grandissima cantante, attualmente protagonista dell’Academy di Sanremo Young, ai microfoni de La vita in Diretta racconta del suo boom negli anni ’60. Racconta che aveva tantissimi fan e che spesso non poteva nemmeno uscire, tanto che a lei fu concesso di viaggiare nella macchina con i finestrini chiusi perché in troppi cercavano di toccarla. Mentre parla del suo glorioso passato, all’intervistatrice rivela però uno spiacevole episodio che riguarda proprio la sua grandissima popolarità. Rita Pavone ha rivelato che anche nel giorno del funerale del padre, una persona, probabilmente un fan, ha avuto il coraggio di chiederle un autografo. Così, un po’ amareggiata ha confessato: “A volte mancano di sensibilità”. La cantante poi ha anche specificato che ovviamente l’autografo non l’ha fatto.

Rita Pavone a La Vita in Diretta: il rapporto con i fan ed i selfie

La cantante e attuale giudice nella seconda edizione di Sanremo Young, dopo al sua piccola confessione ha però affermato che lei ha un bel rapporto con i suoi ammiratori e che, tranne casi come quello del funerale del padre, è molto disponibile. Rita Pavone ha detto che adesso in pochissimi chiedono gli autografi perché “vogliono immortalarsi con il cantante”. Così ha rivelato il suo rapporto con i fan, che simpaticamente le chiedono di poterla abbracciare nelle foto o appoggiarle la mano sulla spalla “così sembriamo più amici”. A parte lo sfogo, dunque, Rita Pavone non ha nessun problema con i suoi ammiratori, anzi.