Riki spiazza tutti: “Spoiler” prima di Sanremo, l’annuncio pubblico

Sanremo 2020, Riki lancia delle anticipazioni importanti prima di calcare il palco dell’Ariston

Riccardo Marcuzzo non sta più nella pelle… vorrebbe far ascoltare a tutti i suoi fan (e anche a quelli che non lo conoscono) il suo pezzo scelto per Sanremo, ma ovviamente non può, e dovrà attendere più o meno un mese prima di poterlo cantare. E allora cosa ha pensato bene di fare per alleggerire l’attesa? Condividere su Instagram un estratto di un brano che, con tutta probabilità, farà parte del suo disco, rendendo pubblici anche alcuni versi del testo. A commentare l’ultima trovata di Riki sempre lui, Francesco Facchinetti, il quale pare proprio che lo accompagnerà al Festival di Sanremo 2020.

Riccardo Marcuzzo pronto al lancio del suo nuovo singolo: spoiler sul testo

Abbiamo scoperto come stanno andando le prove di Giordana Angi, e adesso conosciamo qualcosa di più anche su questo cantante uscito da Amici. Ha commentato con la semplice parola “spoiler” le sue ultime foto e, fra queste, vi è il testo della canzone che potrebbe uscire a breve: “Riusciamo a perderci l’ultima volta, ci urtiamo contro e no, non ci si volta. Usciamo a prenderci l’ultima colpa, ci urliamo contro e no, non ci si ascolta”; ha poi aggiunto: “Intrecci di parole alla Riki”.

Festival di Sanremo ultime notizie, Francesco Facchinetti scrive a Riccardo Marcuzzo

Riccardo aveva annunciato una sorpresa per i fan qualche tempo fa… si tratta proprio di questo? Francesco Facchinetti gli ha poi scritto: “Sono già a Sanremo, dove sei?”; questa la risposta del cantante: “Beato te, io sono ancora in studio”. Si sta preparando al meglio per fare una bella figura a Sanremo 2020: non capita tutti i giorni, soprattutto a un ragazzo giovanissimo come lui, di calcare un palco prestigioso come quello dell’Ariston!