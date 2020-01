Riki rompe silenzio su Sanremo e anticipa: “10 gennaio succederà…”

Sanremo 2020 anticipazioni, Riki scrive un messaggio sulla sua partecipazione

Riccardo Marcuzzo è uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2020. Un’esperienza importante, per lui, che dopo esser diventato un idolo per ragazzi in Italia e persino in America Latina, ha puntato tutto sulla kermesse canora per lanciare il suo terzo disco. Un successo dopo l’altro, un ritorno con fin troppi misteri (vi ricordate il suo alter ego o lo avete già dimenticato?), la promozione del brano Gossip, e adesso ha deciso di cantare dal vivo il suo nuovo pezzo, di cui ovviamente ancora non si sa nulla, nemmeno di che tematica tratta. Se è finito a Sanremo, sicuramente Amadeus crede in lui.

Riki a Sanremo, l’annuncio di una sorpresa il 10 gennaio 2020

Dopo aver scoperto che con tutta probabilità ci saranno Albano e Romina come ospiti, ora Riki ha rotto il silenzio parlando del Festival di Sanremo e di una novità che riguarda la sua carriera: “Fino a quando ho iniziato a lavorare con Sony Latin, desideravo presentare il terzo disco di inediti su un palco importante come quello di Sanremo. Come sapete, sarò presente e il disco uscirà dopo il Festival. Il 10 gennaio nella mia testa è da sempre stata la data del capitolo 8, in cui succederà qualcosa”.

L’augurio di Francesco Facchinetti a Riccardo Marcuzzo

I fan di Riki si sono chiesti quale sarà la sopresa del 10 gennaio 2020 e qualcuno pensa che possa lanciare il suo disco proprio quel giorno, senza ovviamente contenere il brano di Sanremo. Queste le sue parole: “Che data è il 10 gennaio per l’uscita di un disco? Una data morta. Viene subito dopo le feste di Natale e prima delle uscite sanremesi”. Immancabile il commento di Francesco Facchinetti: “Questo è il tuo anno, fratello!”.