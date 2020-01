Albano Romina ospiti a Sanremo 2020? La promessa di Malgioglio

Albano e Romina ospiti a Sanremo 2020? Cristiano Malgioglio fa una promessa

Ormai ci siamo, il Festival di Sanremo è alle porte. La lista dei cantanti che saranno in gara è ormai stata resa nota. Mancano però alcuni dettagli sugli ospiti. Infatti, sappiamo con certezza che saranno presenti Benigni, Salmo e Tiziano Ferro ma non sappiamo ancora se ce ne saranno altri. Stamattina, però, a lanciare la ‘bomba’ ci ha pensato Cristiano Malgioglio che tramite i social ha fatto intendere che probabilmente tra gli ospiti ci saranno anche Albano e Romina Power. Pare, inoltre, che i due cantanti si esibiranno con una canzone scritta proprio dal famoso paroliere. Ma quale sarà la verità? Beh, per ora di certezze ne abbiamo poche ma Malgioglio poche ore fa non ha risparmiato promesse.

Malgioglio, una canzone ‘pazzesca’ per Albano e Romina

Il cantante di Notte perfetta (con la quale sta riscuotendo un successo enorme) stamattina ha deciso di animare i suoi social postando una foto che ritrae proprio Albano e Romina intenti ad esibirsi insieme. “Ecco il duo più internazionale, pronti a sbarcare al Festival di Sanremo … Albano e Romina Power”, ha scritto Malgioglio che poi ha rivelato e promesso: “Già pronta anche la versione del brano cantata in cinque lingue diverse. Vi dirò…che il solo ritornello non uscirà facilmente nella vostra testa”. Insomma per dirlo ‘alla Malgy’ sembra che il brano, preparato insieme a loro, sarà a dir poco pazzesco.

Albano e Romina collaborazione con Malgioglio per Sanremo?

Malgioglio, che inoltre si è detto molto felice di questa collaborazione, alcuni giorni fa sempre sui social si è mostrato nuovamente in compagnia dei amati due cantanti. Annunciando, in questa maniera, che insieme a loro era stato in studio di registrazione. Insomma, in pentola bolle qualcosa che è sicuramente molto importante. E ora che si fa? Beh, si attende l’inizio della famosa kermesse musicale! La curiosità di ascoltare le proposte dei cantanti in gara e di vedere gli ospiti che coloreranno il palco dell’Ariston è già tantissima!