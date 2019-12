Sanremo 2020 cantanti, Amadeus svela il cast ufficiale: ecco chi ci sarà

Amadeus svela i nomi dei cantanti che saranno protagonisti al Festival di Sanremo 2020

Dopo i gossip degli ultimi giorni Amadeus ha deciso di annunciare in anteprima i 22 cantanti che saranno in gara al Festival di Sanremo 2020. L’annuncio era atteso lunedì 6 gennaio, durante la serata speciale de I Soliti Ignoti, ma il conduttore Rai ha deciso di anticiparsi, rivelando tutti i nomi in anteprima a La Repubblica.

Saliranno sul palco dell’Ariston dal 4 all’8 febbraio 2020:

Marco Masini

Alberto Urso

Elettra Lamborghini

Achille Lauro

Anastasio

Bugo e Morgan

Diodato

Elodie

Enrico Nigiotti

Francesco Gabbani

Giordana Angi

Irene Grandi

Le Vibrazioni

Levante

Junior Cally

Michele Zarrillo

Paolo Jannacci

Piero Pelù

Pinguini Tattici Nucleari

Rancore

Raphael Gualazzi

Riki

Le ultime dichiarazioni di Amadeus sul Festival di Sanremo 2020

“Ho badato soltanto alle canzoni, che fossero dei pezzi radiofonici, delle potenziali hit. Ho pensato a un Sanremo attuale, a brani da scaricare domani su Spotify, non il classico pezzo soft sanremese: sono canzoni dolci e romantiche ma hanno ritmi scatenati. Tutti gli artisti saranno ospiti il 6 gennaio nello speciale di Rai 1 Soliti ignoti Lotteria Italia e annunceranno loro i titoli delle canzoni”, ha dichiarato Amadeus a La Repubblica. “Ma non si dica che ho subìto pressioni: non so neanche di quali case discografiche fossero i 22 cantanti che ho scelto sugli oltre duecento che ho ascoltato. Non ho mai avuto secondi fini, faccio ciò che mi diverte pensando al mercato discografico. Non ho guardato in faccia a nessuno, alcuni non li conoscevo neanche”, ha aggiunto.

Gli ospiti del Festival di Sanremo 2020 con Amadeus

Amadeus ha confermato tra gli ospiti della 70esima edizione del Festival di Sanremo: Roberto Benigni, Salmo e Tiziano Ferro. Ancora incerta la presenza di Madonna, impegnata con un tour mondiale, mentre è ancora in forse la presenza di Lady Gaga.