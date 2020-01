Riki: “Sanremo? Basta pregiudizi”, svela significato “Lo sappiamo entrambi”

Riki a Sanremo 2020 per lottare contro i pregiudizi e per presentare un brano d’amore “diverso”

Riki è pronto a calcare il palco di Sanremo 2020! Se qualcuno, qualche anno fa, gli avesse detto che sarebbe stato uno dei protagonisti del Festival della Canzone Italiana, lui non ci avrebbe creduto. E invece oggi il suo sogno è diventato realtà. Amadeus ha voluto credere in lui e in tutti i Big in gara: grandi nomi e nomi meno conosciuti che sicuramente riusciranno a dar vita a un Sanremo seguitissimo e chiacchieratissimo… un Sanremo che sta già facendo molto parlare per le ultime polemiche che hanno travolto proprio il conduttore! Riccardo Marcuzzo vuole giocarsi una nuova carta in Italia per poter far conoscere la sua musica a quante più persone possibili.

Festival di Sanremo ultime notizie: Riki dice basta ai pregiudizi, le sue parole

Mentre Savino risponde alle accuse della Gregoraci, Riki – tra i cantanti più amati di Amici – ha deciso di rilasciare un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, con cui ha spiegato che ha preso parte alla kermesse soprattutto per infrangere una volta per tutte quei pregiudizi che gli gravitano attorno: “Quello che punto a fare è un bel Festival, ma anche ampliare il mio pubblico e cancellare etichette e pregiudizi che non hanno senso di esistere. Quando si vede un ragazzo di bell’aspetto, si pensa che non sappia scrivere o che scriva male. Si guarda molto e si legge poco al giorno d’oggi. Io sono molto cervellotico: curo il dettaglio, soprattutto ora che sto dettando io il mio tempo, e questa è una grande fortuna. Voglio far capire che non sono solo un bel faccino, ma ho anche dei contenuti”.

Significato Lo sappiamo entrambi, canzone di Sanremo di Riki

Aveva lanciato recentemente degli spoiler qua e là, e adesso ha deciso di rivelare il vero significato di Lo sappiamo entrambi, la canzone che presenterà al Festival di Sanremo: “Parla di quella via di mezzo che si trova in una storia. Di solito si parla dell’inizio o della fine di una storia d’amore e invece io ho posto l’attenzione su quello stato che si trova a metà, quando sta per scemare tutto, ma non si vuole accettarlo e si cerca di recuperare. Quello stato a metà che non fa bene a nessuno”.

Sanremo, la confessione di Riki su Amadeus e sul suo sogno nel cassetto

Riccardo Marcuzzo ha inoltre spiegato che è stato fatto un lavoro certosino di scelta di brani da parte di Amadeus (ora attaccato da Ambra e la Gerini per alcune sue frasi): “Non è stato facile perché Amadeus ha voluto ascoltare tantissime canzoni […]. Il mio sogno è quello di onorare la mia carriera salendo sul palco di Sanremo”.