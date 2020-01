Sanremo nel caos, Amadeus attaccato da Ambra e Claudia Gerini: “Inaccettabile”

Conferenza stampa di Sanremo 2020, frasi sessiste di Amadeus? Intervengono Ambra e la Gerini: le due attrici contro il conduttore

Alcune parole spese da Amadeus sulle sue co-conduttrici durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo non sono proprio piaciute ad alcune donne famose, che le hanno bollate immediatamente come “sessiste”. Hanno criticato aspramente il conduttore di Sanremo 2020 sia Ambra Angiolini sia Claudia Gerini: a loro dire, Amadeus avrebbe pronunciato con troppa leggerezza delle frasi che possono ovviamente indignare; non è detto che una donna – in quanto donna – debba rimanere sempre un passo indietro rispetto a un “grande uomo”. Claudia Gerini, su Instagram, si è lasciata andare a un lungo sfogo che ha diviso: non tutti infatti pensano che Amadeus abbia detto delle frasi sbagliate.

Claudia Gerini contro Amadeus: il messaggio social

Nonostante Amadeus abbia spiegato meglio le parole usate su quelle che erroneamente vengono chiamate vallette, la Gerini ha voluto schierarsi contro di lui: “Come si fa nel 2020 a dire, in una conferenza stampa di un evento così popolare e seguito mainstream, una frase cosi sessista, così retrograda, così sbagliata? Ancora stiamo così?”. Per lei sarebbe sbagliato persino il modo di porre più attenzione ad Amadeus durante la conferenza (seduto al centro): “Un uomo al centro, che parla e ha diritto di parola, le donne come contorno di belle statuine, degne di stare lì sedute perché bellissime (all’uomo non è richiesta la bellezza, incredibile! Nonostante i 50 anni)”.

Sanremo con una conduttrice e 1o valletti? La proposta della Gerini

Gerini chiede che siano invertite le parti, magari per la prossima edizione di Sanremo: “Tutto ciò è inaccettabile. Ancora le donne che fanno paura ed è meglio che stiano un passo indietro! Spero che seguiranno delle sentite scuse e rettifiche. Ma poi perché 10? Vogliamo 10 conduttori. Due ogni sera. Non ci importa che siano belli. Dateceli dotati di intelligenza e sensibilità. Sicuramente Amadeus non voleva essere offensivo, ma lo è sembrato. Sotto gli occhi di tutti forse avrebbe dovuto pesare di più i concetti e le parole”.

Ambra Angiolini interviene su Sanremo: ecco cos’ha detto su Amadeus

A intervenire, proprio sotto al post della Gerini, la sua collega Ambra, che ha scritto: “Ma sono proprio d’accordo! Sono indiscutibilmente brutti quasi tutti e noi sempre giudicate se invecchiamo, se ingrassiamo, se cellulitichiamo… ma basta! E per notare tutto questo, mi sono dovuta girare, perché davanti a me di questi uomini non ho visto nessuno”.