Rihanna e ASAP, il tradimento era una bufala: l’influencer si rimangia tutto

ASAP Rocky non ha tradito Rihanna, ormai è sempre più chiaro che si sia trattata di una fake news. La notizia però, vista la portata, ha fatto il giro del mondo in pochissimo tempo e se ne parla da ore e ore, senza sosta. Il gossip ha avuto ancor più impatto sui fan della cantante, e non solo loro, perché lei è in dolce attesa: un uomo che tradisce una donna incinta di suo figlio non può che scatenare indignazione. Così nelle scorse ore ASAP Rocky ne ha lette di cotte e di crude sul suo conto sui social, ammesso e non concesso che li abbia aperti, è ovvio.

Non è da escludere che la coppia abbia fatto finta di niente, sapendo in cuor loro che tutto era finto e inventato. Le conferme che il tradimento non ci sia stato stanno arrivando da ieri sera, ora italiana. La prima a parlare è stata Amina, la presunta amante di ASAP Rocky. Ha scelto di intervenire ieri sera tramite il suo profilo Instagram sebbene ritenga che le notizie infondate non meritino risposte o attenzione. Ma stavolta si è trattato di “una bugia così vile” da non lasciarla indifferente. Insomma, Amina ha smentito il tradimento a Rihanna con ASAP Rocky: nel suo sfogo lo ha detto a chiare lettere.

Nel frattempo era arrivata una smentita anche da parte di una fonte vicina alla coppia, che presto avrà un figlio. Sentendosi messo alle strette e non avendo prove, molto probabilmente, l’influencer che aveva lanciato il gossip ha chiesto scusa. Aveva parlato di rottura e di tradimenti, di Rihanna che avrebbe beccato ASAP e Amina insieme decidendo di troncare il rapporto. Poi Louis, questo il nome dell’influencer, si è rimangiato tutto, o almeno si è rimangiato tutta la sicurezza con cui ha lanciato questo gossip bomba. Con un lungo messaggio sui social ha chiesto scusa alla coppia:

“L’altra sera ho preso la stupida decisione di twittare alcune informazioni che avevo ricevuto. Non parlerò delle fonti, non darò la colpa agli altri perché io ho deciso di scrivere quel tweet, di premere invio e di diffonderlo con il mio nome. Vorrei chiedere scusa ufficialmente a tutte le persone che ho tirato in ballo con le mie azioni e con il mio tweet”

Louis ha proseguito scrivendo di essere pronto ad assumersi le sue responsabilità e ad accettare le conseguenze di questa sua scelta, conscio del male che ha potuto causare con le sue azioni. L’influencer sembra essersi reso davvero conto di aver diffuso con troppa leggerezza il gossip sul tradimento di ASAP Rocky a Rihanna, così ha deciso di lasciare i social per un po’ di tempo. Il tempo necessario per capire come usare al meglio i suoi canali social. “Chiedo ancora scusa a loro per tutto questo, non era necessario”, ha chiosato.