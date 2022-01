Rihanna è incinta! Chi è il padre del suo primo figlio

Cicogna in volo per la cantante, influencer e imprenditrice delle Barbados

Svolta nella vita privata di Rihanna: la popstar è in dolce attesa! L’imprenditrice è stata paparazzata a New York col pancione messo in mostra da un lungo cappotto rosa lasciato aperto proprio sul ventre. Un pancione piuttosto vistoso che lascia intuire che la gravidanza sia agli sgoccioli. È probabile che il parto di Riri avvenga entro la fine della primavera.

Nelle immagini Rihanna passeggia sorridente e rilassata con il padre di suo figlio, il cui sesso è al momento top secret così come il nome. Dal 2020 l’artista delle Barbados, tra le personalità più influenti del nuovo millennio, è felicemente fidanzata con il rapper A$AP Rocky.

Una relazione importante tenuta segreta per mesi dopo anni di amicizia. Rihanna e A$AP Rocky si conoscono dal 2013 e per un lungo periodo sono stati amici e colleghi. Prima che sbocciasse l’amore lei è stata la protagonista del video di Fashion Killa e successivamente ha voluto il rapper come testimonial della sua campagna Fenty Skin.

Dopo la fine del rapporto con il miliardario saudita Hassan Jameel Rihanna ha guardato con occhi diversi A$AP Rocky e nell’estate 2020 sono usciti allo scoperto come coppia. In una recente intervista rilasciata a GQ A$AP Rocky ha definito Rihanna il grande amore della sua vita. Una frase romantica che lasciava già intuire una grande svolta nella vita della coppia, pronta ufficialmente a mettere su famiglia.

Il rapper non aveva infatti escluso la possibilità di diventare padre: detto fatto! Per Rihanna e A$AP Rocky (vero nome Rakim Athelaston Mayers), entrambi classe 1988, si tratta del primo figlio. Il giovane è l’unico che ha spinto Riri a creare una famiglia: nessuno dei suoi precedenti fidanzati era riuscito nell’impresa.

Fino ad oggi, infatti, Rihanna è sempre stata molto concentrata sul suo lavoro, tra musica, moda e business. La cantante-imprenditrice non ha mai nascosto la voglia di diventare mamma ma solo con A$AP Rocky è riuscita a concretizzare questo progetto. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli della gravidanza e del bebè in arrivo. La coppia non è ancora convolata a nozze.