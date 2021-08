Rihanna è la cantante più ricca del mondo, svelato il suo patrimonio

By

Rihanna è diventata miliardaria. A farlo sapere Forbes, prestigiosa rivista di economia, che ha rivelato che la 33enne è la cantante più ricca al mondo. Stando alle stime però Robyn Fenty – questo il vero nome della popstar – non avrebbe accumulato tutti questi guadagni solo grazie alla musica. Gran parte dei suoi introiti arrivano infatti dalla sua attività nel mondo beauty e fashion.

Il patrimonio della cantante americana si attesta infatti sugli 1,7 miliardi di dollari (circa 1,4 miliardi di euro), di cui 1,4 miliardi di dollari (1,1 miliardi di euro) arrivano direttamente da Fenty beauty, il brand di cosmetici lanciato dall’artista nel 2017 (creato insieme a Lvmh di Bernard Arnault) e di cui è azionista per il 50% delle quote. Attualmente il marchio ha un valore di almeno 2,8 miliardi di dollari (2,3 miliardi di euro).

La linea di cosmetici di Rihanna ha avuto subito successo perché al passo coi tempi e rispettosa di ogni tipo di donna. Quando è stata lanciata ha ottenuto molti elogi perché c’erano più di 40 colori per ogni tono di pelle. Al tempo non molte linee di cosmetici erano così inclusive. L’artista ha saputo fare la differenza e creare così un rapporto di fiducia tra il brand e le clienti.

Il resto delle entrate di Rihanna si divide fra l’altro brand (di lingerie) Savage x Fenty, che garantisce 270 milioni di dollari (227 milioni di euro), e le attività produttive come musica e cinema. In più RiRi può contare su 50 milioni di dischi venduti su una produzione totale di dieci album, a cui si aggiungono, in campo cinematografico e televisivo, la partecipazione a 8 film e a 4 serie tv.

Da non dimenticare i social network, diventati al giorno d’oggi una preziosa fonte di guadagno. Rihanna ha 101 milioni di follower su Instagram e 102,5 milioni su Twitter e 1,4 milioni su TikTok. Nonostante l’importante traguardo RiRi non ha alcuna intenzione di fermarsi e ha da poco annunciato il lancio di un nuovo profumo del suo marchio.

Piccola curiosità: Forbes ha specificato che Rihanna è ora la seconda donna più ricca del mondo dell’intrattenimento, dietro alla nota conduttrice e giornalista Oprah Winfrey.