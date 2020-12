Rihanna ha ritrovato l’amore con Asap Rocky? Ora arriva la conferma

È arrivata la conferma sulla love story tra Rihanna e Asap Rocky. A rivelarlo è stato, in queste ultime ore, People. Il noto magazine conferma i rumors sulla coppia che circolano già da un anno. Come? Una fonte vicina ai due innamorati ha reso ufficiale la relazione! Pare, dunque, che la popstar abbia ritrovato l’amore a fianco al rapper, suo amico di vecchia data. Intanto, da parte di Riri non è arrivata l’ufficializzazione della storia. Pare che la cantante preferisca mantenere ancora il silenzio. Le notizie di gossip su questa presunta love story hanno iniziato a girare dal mese di gennaio scorso, quando Rihanna si è ritrovata a mettere la parola fine alla sua relazione con Hassan Jameel, durata tre anni.

Ed ecco che dopo aver detto addio all’uomo d’affari saudita, pare che la nota popostar abbia scelto di iniziare una storia proprio con il suo amico Asap. I due avrebbero iniziato a uscire insieme nei mesi scorsi e si sarebbero accorti, in breve tempo, che stava intanto nascendo un sentimento molto profondo. Nel fine settimana, Page Six (pagina di gossip del New York Post) ha beccato la nuova coppia a New York. Le indiscrezioni girano ormai da diverso tempo. Prima di iniziare la loro storia d’amore, le due star non hanno condiviso solo un’amicizia, ma anche alcuni lavori. Scendendo nel dettaglio, nell’anno 2013 Asap aveva aperto il Diamonds World Tour di Rihanna e poi aveva preso parte al remix di Cockiness. Dopo di che, la popstar è apparsa in un video del rapper. Non solo, hanno anche partecipato insieme alla sfilata di moda Louis Vuitton, nell’anno 2018.

Rihanna e Asap sono apparsi spesso insieme sulle copertine e durante alcuni eventi mondani. Questa amicizia ora sembra non essere più legata al lavoro, ma anche ai loro cuori. Era stata la stessa Riri a presentare il rapper su Instagram, annunciando la loro collaborazione per il marchio Fenty Skin, per cui hanno fatto varie interviste. Le due star avevano sin da subito generato non pochi dubbi nei fan, in quanto apparivano davvero complici. Asap aveva confessato che non riusciva a non ridere e scherzare quando si trovava in sua compagnia. Il rapper, prima di iniziare questa relazione con Rihanna, ha avuto una storia d’amore con Kendall Jenner.