Rihanna torna single: è finita la storia con Hassan Jameel

Rihanna e Hassan Jameel si sono lasciati dopo tre anni insieme

È finita la relazione tra Rihanna e Hassan Jameel. Lo ha rivelato in esclusiva Us Weekly. Non si conoscono per il momento i motivi della rottura ma secondo una fonte la separazione è avvenuta in maniera pacifica. Nessun astio o rancore né da parte di Riri né da quella dell’imprenditore. Ad oggi non è chiaro se la popstar rilascerà qualche dichiarazione ufficiale: molto probabilmente no visto che per anni nessuno dei due ha parlato apertamente di questa relazione. L’artista delle Barbados e il miliardario hanno cominciato a frequentarsi nel 2017 e per ben tre anni hanno vissuto il loro amore nel massimo riserbo nonostante la presenza ingombrante dei paparazzi, che hanno sorpreso per la prima volta la coppia in vacanza in Spagna.

Rihanna sognava matrimonio e figli con Hassan Jameel

Nonostante la storia sia sempre stata vissuta nel massimo riserbo, di recente Rihanna aveva parlato in alcune interviste della voglia di sposarsi e avere dei figli. “Matrimonio? Perché no?”, aveva dichiarato in tv la cantante, negli ultimi anni sempre più attiva nel mondo dell’imprenditoria. La recente rottura ha però fatto saltare tutti i piani della giovane, che per ora non vuole tornare a cantare…

Hassan Jameel, chi è l’ex fidanzato di Rihanna

Hassan Jameel è uno degli arabi più influenti al mondo: è il vice presidente dell’azienda di famiglia, la Abdul Latif Jameel Domestic, della quale ha incrementato il volume di affari negli ultimi anni. La Abdul Latif Jameel Domestic abbraccia numerosi campi di impresa e affonda le sue radici in Medio Oriente, Nord Africa e Turchia. Tempo fa ha acquistato i diritti esclusivi per la distribuzione di auto Toyota in Arabia Saudita.