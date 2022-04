Rihanna tradita da Asap Rocky? Parla Amina, la presunta amante: lo sfogo

La relazione amorosa tra Rihanna e il compagno Asap Rocky è al momento al centro dei gossip più infuocati. Nella notte italiana tra il 14 e il 15 aprile 2022 si è sparsa la voce riguardo un presunto tradimento da parte del rapper ai danni della cantante di Barbados, che al momento è incinta. Fatto ancora più grave, secondo le malelingue il padre del primogenito della 34enne l’avrebbe tradita con Amina Muaddi, nota designer di scarpe che ha collaborato con lei per la linea di calzature del suo brand Fenty. Dopo ore di silenzio da parte dei diretti interessati a fare chiarezza è stata proprio la “terza incomoda”.

Asap Rocky ha tradito Rihanna? Le parole di Amina Muaddi

Amina Muaddi, shoe designer delle più celebri star dello showbiz internazionale, è la donna con cui, secondo i gossip, Asap Rocky avrebbe tradito la sua compagna Rihanna. La stilista di origini giordano-rumene ha pubblicato, nel tardo pomeriggio del 15 aprile 2022, una storia Instagram attraverso cui ha smentito categoricamente i rumors. La Muaddi ha descritto la notizia che si è subito diffusa da una parte all’altra del globo come “una pessima bugia infondata”, dicendo che sperava cadesse nel dimenticatoio autonomamente. “All’inizio pensavo che questo gossip fake, fabbricato con un intento così malizioso, non venisse preso sul serio”, ha scritto.

Purtroppo, però, nelle ultime ore le speculazioni sul fatto sono aumentate, costringendo la stilista a fare la precisazione che tutti aspettavano. Amina ha così criticato i media e la società in generale:

“Viviamo in una società che non perde un attimo a parlare di fatti che non hanno nessuna base fattuale, in cui niente si ferma a un limite. Neanche in quello che dovrebbe essere uno dei periodi più belli e celebrati della vita di qualcuno”.

La Muaddi si è così sentita di intervenire in quanto le voci hanno colpito non solo lei ma qualcuno per cui prova “rispetto e affetto” come la cantante 34enne. La stilista ha concluso facendo gli auguri di Pasqua e aggiungendo che Rihanna “continuerà a vivere la sua serena gravidanza vestita al meglio” mentre lei tornerà ai suoi affari.

Rihanna incinta, le folli voci sul tradimento del compagno Asap Rocky

Le voci sul presunto tradimento di Asap Rocky nei confronti di Rihanna si sono diffuse a partire da un tweet scritto da un fashion influencer, @LOUIS_via_ROMA. Quest’ultimo ha spifferato il tutto, dicendo che la coppia avesse rotto dopo che la cantante barbadiana è venuta a conoscenza della faccenda. L’autore dell’account ha anche aggiunto che il presunto tradimento sarebbe avvenuto durante l’ultima Paris Fashion Week.

Rihanna & ASAP Rocky have split. Rihanna broke up with him after she caught him cheating with shoe designer Amina Muaddi. — LOUIS (@LOUIS_via_ROMA) April 14, 2022

La notizia, accolta con sgomento, non è stata ancora commentata né da Rihanna né dal compagno, che hanno annunciato di essere in dolce attesa lo scorso gennaio 2022. A quanto pare, secondo quanto ha detto la Muaddi, i fan della coppia possono stare tranquilli in quanto si tratterebbe di una fake news. Resta da vedere se ci saranno nuovi aggiornamenti sulla vicenda.