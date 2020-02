Ricky Tognazzi punzecchia Barbara d’Urso: “Balivo, qualcuno t’ha copiato”

Vieni da Me, Ricky Tognazzi e la frecciatina a Barbara d’Urso: “Caterina, qualcuno ti ha copiato”

Ricky Tognazzi è sbarcato a Vieni da Me, dove è stato protagonista di una lunga chiacchierata con Caterina Balivo. Il lavoro da regista (a breve, il 23 febbraio, su Rai 1 arriverà la seconda stagione della fortunata fiction ‘La vita promessa’, con Luisa Ranieri), la vita al fianco di Simona Izzo, il mito di papà Ugo… e anche una frecciatina a Barbata d’Urso. Esatto, proprio la conduttrice nei cui salotti la moglie Simona è spesso ospite. Ma come mai Tognazzi ha punzecchiato la napoletana? C’è di mezzo la macchina della verità.

Vieni da Me e la macchina della verità di ‘Live’

Durante l’intervista a Vieni da Me è stato mostrato uno spezzone della trasmissione del 2008/2009 ‘Dimmi la verità’, al cui timone c’era proprio Caterina Balivo. Il format prevedeva anche la macchina della verità, tornata di moda di recente grazie a Barbara d’Urso che ne sta facendo uso a ‘Live’ per ricercare la verità su alcuni casi di cronaca e di gossip. E Ricky ha voluto sottolineare come l’idea d’ursiana sia stata anticipata anni fa. “C’è qualcuno che ti ha copiato recentemente”, ha dichiarato Tognazzi. La Balivo ha capito in fretta l’antifona e ha spiegato che anche lei aveva copiato a sua volta l’idea: “Io l’avevo copiata da Maurizio Costanzo, da Buona Domenica”.

La macchina della verità rispolverata da ‘Live’: la lite Delle Piane-d’Urso e le risposte di Nina Moric

Di recente sono stati diversi i personaggi celebri che nel salotto di ‘Live’ (Canale 5) si sono sottoposti alla macchina della verità. Domenica scorsa c’è stata Nina Moric, per rispondere ad alcune domande sul delicato caso Luigi Mario Favoloso, suo ex fidanzato. La settimana prima è stato il turno di Pietro Delle Piane, compagno di Antonella Elia che ha avuto poi una forte lite verbale con la conduttrice napoletana.