Ricky Martin sorprende tutti, la semplicità della pop star: ecco cosa ha fatto

Ricky Martin visita per la prima volta il Colosseo e sorprende tutti con la semplicità

Ricky Martin, famosissimo cantante portoricano e protagonista dell’attuale edizione di Amici di Maria De Filippi, in questo periodo si trova in Italia e ieri ha deciso di trascorrere una giornata da turista nella Capitale. Il re del latin pop nella giornata di ieri martedì 16 aprile, infatti, ha visitato il Colosseo. Sembra che per lui sia stata la primissima volta all’interno del nostro Anfiteatro Flavio di Roma. Giacca a vento, jeans chiari, berretto blu e una bottiglietta d’acqua; Mister Martin, visitando i sotterranei e soffermandosi sul piano dell’arena, è rimasto molto affascinato dall’imponenza dell’antico monumento nazionale e, come un turista qualsiasi, ha scattato foto e si è fatto dei selfie.

Le foto inedite di Ricky Martin turista d’eccezione al Colosseo

A testimoniare la prima visita del coach della squadra bianca di Amici 2019 al Colosseo, nell’inedita veste di turista, è stato il profilo instagram ufficiale del Parco Archeologico Colosseo. Nel post (una serie di scatti in sequenza), si può leggere: “È il re del pop latino Ricky Martin! Il cantante portoricano ha visitato ieri per la prima volta il Parco Colosseo, ammirato il piano dell’arena e i sotterranei dell’Anfiteatro Flavio. Eccolo in alcuni scatti realizzati nel corso della visita e che lo vedono nella veste inedita del turista!”. Un turista d’eccezione Ricky Martin, che sorprende per la sua semplicità. (continua dopo le foto)

Ricky Martin a Roma: “La mia casa”

Ricky Martin in questo momento si trova in Italia grazie al suo impegno come coach della squadra bianca ad Amici di Maria De Filippi. La star latina del pop in questo momento sembra sia di casa proprio in Italia, nella capitale. Infatti lo scorso 29 marzo 2019, su Twitter scriveva: “Siamo arrivati a Roma, la mia casa per le prossime 7 settimane”. Intanto sembra proprio che la vita italiana di Ricky sia destinata a continuare. Infatti, sembra che si sia in ballo un nuovo programma televisivo, una trasmissione dedicata alla sua grande carriera di cui dovrebbe essere protagonista assoluto.