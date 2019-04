Ricky Martin dopo Amici rimane in Italia? Pronto un nuovo programma per lui

Ricky Martin dopo Amici potrebbe rimanere in Italia! Il re del pop latino è molto amato dal pubblico italiano, che grazie a Maria De Filippi ha la possibilità di vederlo tutti i sabato sera su Canale 5. Il ruolo di Ricky Martin al Serale è quello del coach, della Squadra Bianca nello specifico, e per questo abbiamo modo di conoscerlo un po’ meglio. Insomma, di vedere come è Ricky quando non è sul palco a cantare le sue canzoni. Ma potremmo avere modo di conoscerlo ancora più a fondo dopo Amici! Pare, infatti, che sia in arrivo un nuovo programma di Ricky Martin… Nella televisione italiana, s’intende! A rivelare tutto è stato il settimanale Vero che ha anche fornito le prime anticipazioni in merito. Sul nuovo numero in edicola della rivista, infatti si legge che per Ricky Martin sarebbe in arrivo non un programma televisivo qualsiasi, ma un one-man-show!

Ricky Martin, nuovo programma dopo Amici: le prime anticipazioni

Dovrebbe trattarsi di una trasmissione dedicata alla sua carriera e di cui sarebbe quindi unico protagonista, ma ciò non vuol dire che starebbe da solo a condurlo. Ecco le anticipazioni sul nuovo programma di Ricky Martin fornite dal settimanale: “Alla popstar di fama internazionale, infatti, sarebbe stato proposto un nuovo one-man-show incentrato sulla sua lunga e dorata carriera. Accanto a lui, nel programma, un’attrice italiana il cui nome è ancora top secret”. In attesa di scoprire il nome di questa attrice così come tanto altro sul nuovo programma in arrivo, i fan saranno senz’altro felici di sapere che dopo Amici Ricky Martin non sparirà dalla televisione italiana!

Nuovo programma per Ricky Martin: dopo Amici ancora protagonista in Italia

A dire il vero mancano ancora un po’ di settimane prima di dirgli addio nelle vesti di coach del Serale di Amici. I suoi ragazzi potranno godere dei consigli e del supporto del loro direttore artistico ancora per qualche settimana, prima della finale. Così come il pubblico potrà godere ancora della sua presenza, e chissà cosa combinerà ancora con Pio e Amedeo dopo le ultimissime! Nelle prossime settimane probabilmente arriveranno ulteriori anticipazioni e scopriremo molto altro sul nuovo programma di Ricky Martin!