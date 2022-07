Ricky Martin rischia il carcere: “Relazione incestuosa col giovane nipote”

Ricky Martin nella bufera. Se le notizie che arrivano dal Sud America dovessero essere confermate la vita privata e professionale dell’artista sarebbe completamente stravolta. Tutto è partito nei giorni scorsi, quando a Porto Rico – dove Ricky è nato e cresciuto – è stata emessa un’ordinanza restrittiva nei confronti del cantante, che sarebbe stato accusato di violenza domestica. Voci prontamente smentite dal suo manager ma in tv sono emersi dettagli inquietanti che rischiano di compromettere la stabilità della popstar.

Stando a quanto emerso nel programma televisivo A la tarde, la denuncia arriverebbe da Dennis, il nipote di Ricky Martin, figlio della sorellastra Vanessa. Il ragazzo, che ha solo 22 anni, avrebbe confidato alle forze dell’ordine di aver avuto una relazione clandestina con lo zio per circa sette mesi. Quando poi avrebbe detto basta Martin si sarebbe rifiutato di chiudere la storia segreta e avrebbe iniziato a tampinarlo con chiamate, messaggi e incursioni fuori la sua abitazione.

A detta di Dennis, poi, Ricky Martin farebbe uso di sostanze stupefacenti che influenzerebbero molto il suo umore. Il codice penale di Porto Rico è molto severo riguardo l’incesto. L’artista rischierebbe fino a 50 anni di carcere se le accuse venissero confermate.

La denuncia dell’ex manager

Come se non bastasse in questi giorni Ricky Martin è stato denunciato pure dalla sua ex manager americana per il presunto mancato pagamento di oltre 3 milioni di dollari per commissioni contrattuali. Rebecca Drucker ha affermato che la vita privata e professionale del suo ex assistito è sempre stata nel caos più assoluto.

Secondo qualcuno sarebbe stata la donna a mettere in giro certe voci per vendicarsi e rovinare così pubblicamente l’immagine di Ricky Martin ma al momento il diretto interessato non ha né confermato né smentito. Neppure una parola su quanto trapelato in tv.

Quando però si è diffusa la voce dell’ordinanza restrittiva con una breve nota Martin – che è stato pure Coach ad Amici di Maria De Filippi – ha assicurato che presto, dopo la conclusione delle indagini, la verità verrà a galla.

Intanto via Facebook è intervenuto Eric Martin, il fratello di Ricky, che ha parlato di presunti disturbi mentali del nipote, che da tempo si sarebbe allontanato da tutta la famiglia.

Ricky Martin vicino al divorzio

Tra nipote e manager sembra che Ricky Martin debba fare i conti inoltre con il marito Jwan Yosef, pittore siriano. I due si sono sposati nel 2018 e insieme, grazie alla maternità surrogata, hanno avuto due bambini: Lucia e Renn. Jwan non ha avuto problemi in questi ultimi anni a fare da padre pure a Matteo e Valentino, i figli che Ricky ha deciso di avere nel 2008 da single.

Di recente Yosef è stato avvistato in più di un’occasione da solo – anche ad eventi pubblici – senza Ricky Martin. La coppia è sempre stata unita e inseparabile ma pare che le ultime vicende abbiano scosso – e non poco – l’equilibrio familiare…