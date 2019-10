Ricky Martin papà per la quarta volta, è nato Renn: la foto

Ricky Martin è diventato di nuovo papà, è nato il quarto figlio: l’annuncio e la prima foto del bimbo

Ricky Martin è diventato papà per la quarta volta! L’annuncio della nascita dell’ultimo figlio del cantante è arrivato nel cuore della notte. Non sappiamo molto sul nuovo arrivato in famiglia, ma la popstar latina ha condiviso con i fan una dolcissima foto del figlio. Nello scatto non c’è solo lui con il figlioletto, ma anche suo marito Jwan Yosef. I due si sono sposati a gennaio 2018 in gran segreto, ma stanno insieme dal 2016. La coppia ha già una figlia, Lucia, nata a dicembre dello scorso anno. Ricky Martin era già padre di due gemelli nati prima di incontrare suo marito. I bimbi si chiamano Valentino e Matteo e oggi sono diventati fratelli maggiori anche del piccolo Renn.

Ricky Martin papà, è nato Renn: il cantante al settimo cielo

Questo è il nome scelto da Ricky Martin e suo marito Jwan Yosef per il quarto figlio. L’annuncio è arrivato su Instagram, dove Martin ha condiviso la tenera foto con il piccolo Renn e ha scritto: “Nuestro hijo Renn Martin-Yosef ha nacido. #Elbebéhanacido”. Che tadotto vuol dire: “È nato nostro figlio Renn Martin-Yosef. #ilbimboènato”. Il figlio dunque ha preso i cognomi di entrambi i papà, che nella foto insieme al piccolo hanno un sorriso luminosissimo. L’ex direttore artistico di Amici di Maria De Filippi non ha mai nascosto di amare le famiglie numerose e aveva annunciato solo poche settimane fa l’arrivo del quarto figlio. E chissà che non abbia intenzione di allargare ulteriormente la famiglia, magari fra qualche mese!

Ricky Martin di nuovo papà, il quarto figlio è un maschietto

Adesso però è tempo di godersi il quarto figlio Renn come anche la piccola Lucia, che spegnerà la sua prima candelina il prossimo dicembre. Ricky Martin aveva annunciato che sarebbe diventato papà per la quarta volta in occasione della campagna sui diritti umani a Washington. “Siamo in dolce attesa”, aveva detto sul palco ringraziando la sua famiglia che lo ha sempre sostenuto e da cui riceve tutto l’amore del mondo. Non aveva rivelato se sarebbe stato maschio o femmina: molti erano pronti a scommettere su una femminuccia, invece il quarto figlio di Ricky Martin è un maschietto.