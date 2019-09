Ricky Martin al settimo cielo: quarto figlio in arrivo per il cantante

Ricky Martin e il marito Jwan aspettano il quarto figlio

Cicogna in volo per Ricky Martin. Il noto cantante è in attesa del quarto figlio insieme al marito Jwan Yosef. L’annuncio è arrivato dal portoricano nel corso dell’evento Human Rights Campaign National Dinner, che si è svolto il 28 settembre a Washington. Ricky, che qualche mese fa ha vissuto per un lungo periodo in Italia per via di Amici di Maria De Filippi, è stato insignito del premio HRC National Visibility Award per il suo impegno nella lotta a favore dei diritti LGBTQ e per i suoi sforzi filantropici. Durante il suo discorso di ringraziamento Martin ha comunicato la lieta notizia lasciando tutti di stucco.

L’annuncio di Ricky Martin ad un evento pubblico

“Ho un annuncio da fare: siamo in dolce attesa, stiamo aspettando un bambino. Esatto! Mi piacciono proprio le grandi famiglie!”, ha dichiarato Ricky Martin durante l’Human Rights Campaign National Dinner. L’artista è già padre di tre figli: i gemelli Valentino e Matteo di dieci anni e la piccola Lucia, nata a dicembre 2018. La nascita dei tre bambini è stata possibile grazie all’aiuto di una madre surrogata e così sarà anche per il quarto erede.

Ricky Martin e il matrimonio con Jwan Yosef

Ricky Martin e Jwan Yosef si frequentano dal 2016: il matrimonio è avvenuto due anni più tardi, nel 2018.