Ricky Martin furioso: emerse chat private che lo coinvolgono

Ricky Martin al centro dello scandalo: il cantante chiede le dimissioni del Governatore di Porto Rico

Uno scandalo davvero senza precedenti ha coinvolto in questi giorni l’isola di Porto Rico. Il popolo portoricano sta chiedendo a gran voce le dimissioni del governatore Ricardo Rossello, trovando il supporto e l’appoggio niente poco di meno che di Ricky Martin. A far arrabbiare i cittadini di Porto Rico sarebbero state alcune chat private del governatore trapelate questo fine settimana. Nei messaggi scritti dal politico si leggono frasi discriminatorio e omofobe, alcune delle quali indirizzate proprio a Ricky Martin. Dalla parte di Ricky Martin anche il rapper Bad Bunny che, sui social, ha mostrato tutto il suo appoggio al collega.

Ricky Martin contro il Governatore Ricardo Rossello: lo scandalo ha spinto il cantante ad intervenire

Le chat del Governatore di Porto Rico sono state tutte messe insieme in un documento di ben 889 pagine. Rossello ha fatto sapere che presto prenderà la parola in sui difesa in un’intervista radio, provando presto a chiarire l’accaduto (per quanto possibile). Ricky Martin, facendosi portavoce del malcontento generale, ha chiesto intanto le dimissioni del Governatore. Quest’ultimo, però, ha già fatto sapere a mezzo stampa di non aver intenzione di lasciare la sua carica. Intanto, sopratutto sui social, la polemica non si placa.

Ricky Martin furioso: lo sfogo sui social

Ricky Martin, che sul web vanta un grosso seguito (anche in Italia tra i giovanissimi dopo la sua partecipazione ad Amici), ha deciso di usare i suoi spazi sui social per esprimere tutto il suo malcontento nei confronti del governatore Rossello. “Quando i commenti sono fatti in privato mostrano davvero di cosa sei fatto – ha scritto il cantante – È l’integrità e la verità con cui vivi la tua vita privata che ti definisce”. Su Twitter, poi, Ricky si è lanciato in tutta una serie di messaggi dove ha espresso chiaramente e duramente la sua delusione.