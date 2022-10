Colpo di scena nella vita privata di Riccardo Scamarcio. Stando a quanto scrive Ivan Rota su Dagospia l’attore diventata popolare grazie al film Tre metri sopra il cielo avrebbe lasciato la giovane collega Benedetta Porcaroli e sarebbe tornato dall’ex compagna Angharad Wood, dalla quale nel 2020 ha avuto la figlia Emily.

La rottura tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli è stata annunciata dalla star di Baby in un’intervista. La 24enne ha preferito non fornire troppi dettagli, ribadendo che capita spesso di prendersi e lasciarsi. Per evitare ulteriore chiacchiericcio la Porcaroli ha scelto di non elargire particolari sulla questione.

“Scamarcio è di nuovo single? Pare proprio sia tornato da Angharad Wood dalla quale ha avuto un figlia prima di mettersi con la Porcaroli”, si legge su Dagospia. Dunque Riccardo avrebbe deciso di ricomporre la sua famiglia, che si era allontanata dopo l’incontro con Benedetta Porcaroli.

Quando Scamarcio si è avvicinato alla collega Angharad ha lasciato Roma – dove si era trasferita per amore – ed è tornata a vivere in Inghilterra con la figlia Emily. Ora è di nuovo rientrata in Italia? Al momento si hanno poche informazioni a riguardo. La vita sentimentale di Riccardo è sempre stata circondata da un alone di mistero.

L’ex compagno di Valeria Golino non ama i gossip e i pettegolezzi e ha sempre vissuto le sue relazione nel massimo riserbo. Anche la nascita della figlia Emily è praticamente passata in sordina. Tra l’altro il 42enne non è presente sui social network e nelle interviste che rilascia si racconta piuttosto poco.

Pure il rapporto tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli è stato vissuto per un anno nella totale discrezione, lontano dalla cronaca rosa e dalle curiosità delle persone. Entrambi non hanno mai voluto parlare apertamente della loro situazione.

Chi è Angharad Wood

Classe 1974 e dunque più grande di Riccardo Scamarcio di cinque anni, Angharad Wood è una manager di successo mondiale, conosciuta a livello internazionale per la sua agenzia di spettacolo, la Travistock Wood. L’italiano ha conosciuto l’inglese dopo la fine della lunga relazione con Valeria Golino, durata dodici anni.

La liaison tra Scamarcio e la Wood è andata avanti per un paio d’anni prima dell’incontro di fuoco tra Riccardo e Benedetta Porcaroli. La figlia della coppia, Emily, è nata nell’autunno 2020. Angharad ha anche un’altra figlia, frutto di un precedente legame.