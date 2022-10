Ormai non è più una novità: Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli non stanno più insieme. Quello che però stupisce e che entrambi gli attori sarebbero tornati dai rispettivi ex compagni, quelli che avevano mollato un anno fa per vivere la loro travolgente liaison. A farlo sapere Ivan Rota su Dagospia: dopo aver spifferato che l’attore pugliese sarebbe tornato tra le braccia della manager inglese Angharad Wood, madre della figlia Emily, ora aggiunge che anche la Porcaroli avrebbe fatto lo stesso.

La star di Baby, 24 anni, avrebbe deciso di dare una seconda chance al suo lungo rapporto con l’attore e regista Michele Alhaique, con il quale conviveva a Roma prima del travolgente incontro con Riccardo Scamarcio. Incontro che aveva spinto sia il 42enne, sia Benedetta Porcaroli a mettere in discussione le rispettive vite private e compiere un salto nel buio. Un anno dopo entrambi avrebbero fatto retromarcia.

Al momento mancano conferme sulla vicenda ma non ci sono neppure smentite. È stata la stessa Benedetta Porcaroli ad annunciare in un’intervista rilasciata a Vanity Fair la fine della sua relazione con Riccardo Scamarcio, senza però svelare troppi dettagli. Bocca cucita da parte dell’interprete, da sempre allergico al gossip e alla cronaca rosa.

Anche la nascita della figlia Emily, avvenuta nel 2020, è praticamente passata in sordina. Tra l’altro il 42enne non è presente sui social network e nelle interviste che rilascia si racconta piuttosto poco.

Pure il rapporto tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli è stato vissuto per un anno nella totale discrezione, lontano da giornalisti e curiosi. Non hanno mai voluto parlare apertamente della loro situazione.

Chi è Benedetta Porcaroli

Classe 1998, Benedetta Porcaroli è un’attrice italiana diventata famosa grazie al ruolo dell’adolescente Chiara nella serie tv Netflix Baby. L’esordio televisivo è però avvenuto nel 2015, nella fiction Rai Tutto può succedere. Da allora la carriera di Benedetta ha spiccato il volo e l’attrice nata e cresciuta a Roma si è data da fare tra cinema e televisione. Ha recitato in numerosi film quali: Perfetti sconosciuti, Sconnessi, Quanto Basta, Una vita spericolata, Tutte le mie notti.

Il suo percorso nel mondo dello spettacolo è stato sicuramente segnato dalla performance in 18 regali: accanto a Vittoria Puccini ed Edoardo Leo Benedetta Porcaroli ha emozionato e commosso il pubblico italiano. Tra i suoi ultimi progetti cinematografici: La scuola cattolica e L’ombra del giorno.

In televisione è stata protagonista di un episodio di Non uccidere, la fiction di Rai Tre con Miriam Leone. Proprio qui ha conosciuto Michele Alhaique (che prima di incontrare Benedetta ha amato per svariati anni Greta Scarano).