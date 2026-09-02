Riccardo Guarnieri e Ida Platano, voce sul “ritorno di fiamma”: l’ex cavaliere racconta la sua verità, sfogo

Nelle scorse ore è cominciata a circolare una voce alquanto interessante per coloro che sono affezionati alle dinamiche di Uomini e Donne. Si è sussurrato che Ida Platano e Riccardo Guarnieri abbiano ripreso a frequentarsi. Un’indiscrezione piuttosto clamorosa che è nata dopo che l’ex cavaliere tarantino, in un’intervista rilasciata al magazine del popolare dating show di Canale 5, ha raccontato di essere tornato single dopo tre anni di relazione con una donna estranea al mondo televisivo. Il 47enne ha anche parlato di Platano, affermando di aver vissuto con lei un grande amore e di voler tornare a sentire quel tipo di sensazioni. A questo si aggiunge ciò che ha riportato Deianira Marzano. L’esperta di gossip campana, attraverso una storia Instagram, ha spiegato che una sua fonte le ha assicurato che Riccardo e Ida hanno ripreso a scriversi e a vedersi. Cosa c’è di vero? Nulla, almeno stando alla versione di Guarnieri.

Uomini e Donne, smentita la voce sul ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri

Ida e Riccardo hanno dato vita a una delle storie più seguite negli ultimi anni dal pubblico del Trono Over di Uomini e Donne. La loro relazione è stata segnata da alti e bassi, da gesti romantici e da liti accese. Alla fine, dopo vari tira e molla, si sono detti addio. La dama siciliana ha continuato a frequentare gli studi di UeD fino a non molto tempo fa, mentre Guarnieri è da anni che non mette piede in trasmissione. Nelle scorse ore, dopo che si sono diffuse le voci su un presunto ritorno di fiamma con la parrucchiera 45enne, è intervenuto sui social, smentendo categoricamente l’indiscrezione che, tra le altre cose, ipotizzava pure un suo ritorno nel programma condotto da Maria De Filippi.

Lo sfogo dell’ex cavaliere di UeD: nessuna riconciliazione con Ida

“Ancora a parlare di messaggi e ritorni di fiamma? Mi spiace deludere chi ci sperava, ma soprattutto deludere chi li crea per accalappiarsi due follower in più. Io li definisco gossippari da due soldi (Poverina, non ti smentisci mai. Scegli altre passioni!)”, ha tuonato l’ex cavaliere, riferendosi a Deianira Marzano. “Non ci stiamo scrivendo e non c’è nessun retroscena da svelare. La fantasia di qualcuno corre un po’ troppo! Cerchiamo di andare avanti”, ha concluso il 47enne. Dunque nessuna riconciliazione con Ida e nessun ritorno imminente negli studi di Uomini e Donne.