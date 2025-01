Riccardo Guarnieri, come vive oggi: cameriere e nuova fidanzata

Che fine ha fatto Riccardo Guarnieri? Il 45enne pugliese manca da Uomini e Donne da circa un anno e mezzo. La sua ultima apparizione nel dating show di Canale 5 è datata maggio 2023. Diverse volte si è sussurrato di un possibile suo ritorno negli studi Elios. Ritorno che, però, non si è mai concretizzato anche perché l’uomo ha vissuto una relazione lunga mesi con una donna di nome Gabriella, persona che non fa parte del mondo televisivo. LolloMagazine, in esclusiva, ha rivelato che di recente la love story è finita su un binario morto. The end! Le cause della rottura? Per ora restano top secret. La faccenda ha spinto alcuni fan dell’ex cavaliere a credere che quest’ultimo, dopo che l’amore con Gabriella è sfiorito, potesse rientrare nel programma di Maria De Filippi. E invece così non sarà in quanto Guarnieri si sarebbe già rifidanzato.

Sempre LolloMagazine ha raccontato che il 45enne tarantino ha già avviato una nuova frequentazione. La donna che sta vedendo si chiama Cristina e, al pari dell’ex Gabriella, è una persona che non ha nulla a che fare con il mondo della tv e dello spettacolo in generale. Insomma, l’ex cavaliere di UeD pare proprio che abbia scelto di allontanarsi definitivamente dal programma che gli ha dato popolarità e in cui è stato protagonista per circa cinque anni al Trono Over. Storico il legame tribulato che ha vissuto con la dama bresciana Ida Platano. I due, a lungo, hanno monopolizzato le dinamiche del dating show orchestrato da Maria De Filippi.

Riccardo Guarnieri e il lavoro da cameriere: la segnalazione

Tornando alla vita del 45enne dopo l’esperienza nel programma Mediaset, qualche mese fa, più precisamente a settembre, è emerso che Guarnieri lavorerebbe in un ristorante pugliese. Una segnalazione riportata dal portale Isa&Chia ha raccontato che Riccardo è stato avvistato in un locale stellato mentre era impegnato a fare il cameriere o il sommelier (non è stato chiarito di preciso il ruolo ricoperto nel ristorante dall’ex cavaliere di UeD). Il diretto interessato non ha commentato in alcun modo l’indiscrezione.