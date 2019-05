Riccardo Fogli, l’ex moglie gli scrive dopo Domenica In: il messaggio

Riccardo Fogli, l’ex moglie Viola Valentino gli scrive dopo Domenica In: il messaggio al cantante e alla moglie Karim Trentini

Pochi giorni fa, Riccardo Fogli e la moglie Karim Trentini sono stati ospiti nel salotto di Domenica In, alla corte di Mara Venier che ha guidato un’intervista ‘sensibile’. Zia Mara, con molto tatto, ha preferito non mandare in onda alcun filmato de L’Isola dei Famosi, reality in cui il cantante è finito in un calderone mediatico molto delicato. A scatenarlo Fabrizio Corona che affermò che Karim tradisse l’ex Pooh. Dopo mesi, le dichiarazioni dell’ex re dei paparazzi non hanno trovato alcun riscontro e Fogli e la Trentini sono ora più affiatati che mai. Oggi, sul loro rapporto, è tornata a parlare anche l’ex moglie di Riccardo, Viola Valentino.

“La famiglia è la prima cellula essenziale della società umana”. Viola scrive a Fogli

“Caro Ricky, riguardando la puntata di Domenica In, mi viene da dirti: ‘La famiglia è la prima cellula essenziale della società umana’”, ha scritto su Instagram Viola Valentino, rivolgendosi all’ex marito. La cantante ha infine chiosato: “Un abbraccio dalla tua ex moglie che ti vuole bene come una sorella , e alla dolce Karin“. Non è la prima vola che Viola interviene in difesa di Fogli. Già si era pronunciata quando scoppiò la vicenda che lo coinvolse durante il reality, avendo parole di fuoco per Fabrizio Corona.

Viola Valentino contro Corona e la scelta di Mara Venier a Domenica In: “Non manderò in onda i video”

“Sono tutti delle belve, non si può ridurre un uomo in queste condizioni. Lo stanno massacrando e per il bene che gli ho voluto e che gli voglio ancora è meglio che non incontri mai quello s….o di Corona!”, scriveva Viola, dopo che l’ex re dei paparazzi sostenne che Karim lo tradiva. “Riccardo l’Isola la deve vincere e non morirci”, concludeva la Valentino. Per quanto riguarda l’intervista recente a Domenica In, Mara Venier ha spiegato con queste parole la scelta di non mandare in onda filmati presi dal reality: “L’ospite deve sentirsi in famiglia, non manderò video che ti facciano star male, di male ne hai già ricevuto troppo”. La decisione della conduttrice veneziana è stata particolarmente apprezzata dal pubblico.