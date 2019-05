Riccardo Fogli e Karin, il gesto di Mara commuove: una scelta importante

Riccardo Fogli e la moglie Karin Trentini a Domenica In: Mara Venier fa una scelta importante

Riccardo Fogli e la moglie Karin Trentini decidono di lasciarsi intervistare da Mara Venier a Domenica In dopo l’Isola dei Famosi 2019. Questa edizione del noto reality, che vede alla conduzione Alessia Marcuzzi, ha visto questa coppia al centro dell’attenzione. Nel corso di una puntata, Riccardo è stato messo al corrente di un presunto tradimento da parte della moglie. Karin ha addirittura scelto di raggiungere il cantante in Honduras per riuscire a rassicurarlo. Fogli non ha mai creduto al pettegolezzo, che con il passare del tempo si è rivelato falso. Ma attraverso questo gossip, purtroppo Riccardo ha vissuto l’esperienza all’Isola con grande sofferenza. Fogli era fortemente preoccupato per ciò che avrebbe potuto vivere in Italia Karin e la loro bambina, a causa di questo inaspettato pettegolezzo. Le lacrime di Riccardo, in diretta, hanno commosso tutta Italia. Ora a Domenica In, Mara sceglie di non mandare in onda questi filmati, proprio per rispettare il dolore vissuto dalla coppia. Una scelta molto importante quella presa dalla Venier, che preferisce portare avanti un’intervista serena e tranquilla.

Riccardo Fogli e Karin Trentini commossi nel salotto di Mara Venier

“L’ospite deve sentirsi in famiglia, non manderò video che ti facciano star male, di male ne hai già ricevuto troppo”, rivela Mara nel suo salotto a Riccardo. Anche quando si avvicina Karin, la conduttrice preferisce lasciar perdere quanto accaduto all’Isola, ma decide comunque di fare un importante discorso alla coppia. “Ho scelto di non mandare i filmati dell’isola, so che sei stata male, spero possiate superare questo momenti insieme. Credo che l’amore vince su tutto, io potrei essere tua madre e ti dico vai oltre”, dichiara Mara in diretta. La scelta presa dalla conduttrice non può non essere apprezzata sia da Riccardo che da Karin, che appaiono con gli occhi lucidi, ricordando la sofferenza vissuta qualche mese fa.

Riccardo Fogli e il dolore provato all’Isola dei Famosi: “Ho sofferto molto”

Karin ringrazia con tutto il suo cuore Mara, che cerca di portare avanti un’intervista serena. “Grazie, io sono qui da te per questo. Sono stata in silenzio in tutto questo tempo, non sono andata da nessuna parte. Si è aperta l’occasione di venire da te e non vedevo l’ora”, confessa la moglie di Fogli. Intanto, l’ex naufrago non può non ammettere, ancora una volta, di aver sofferto molto per quanto accaduto mentre si trovava in Honduras.