Riccardo Fogli dopo l’Isola: “Ora sto meglio” e su Viola Valentino…

Riccardo Fogli a Storie Italiane. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi si racconta e svela di stare molto meglio

Aveva fatto davvero tanto parlare quello che era stato ribattezzato il Fogli gate, nato durante l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Il presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli lo aveva fatto molto soffrire, nonostante la sua sicurezza che Karin lo amava e una volta tornato in Italia, l’ex Pooh si sta riprendendo e sta trascorrendo il suo tempo insieme alla famiglia e alla figlia Michelle. Il cantante è stato ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane e lì ha raccontato di stare molto meglio e che l’esperienza all’Isola è stata davvero dura, al suo fianco però aveva gli amici, i suoi Pooh, che gli sono stati vicini e lo hanno sostenuto. E non è poi mancata la domanda sull’ex moglie Viola Valentino che a più riprese era apparsa in tv per dire la sua circa il brutto trattamento che stavano facendo a Riccardo sull’Isola.

Riccardo Fogli commenta Viola Valentino

Dalla sua esperienza all’Isola non sono mancate le apparizioni televisive dell’ex moglie Viola Valentino. La cantante, se prima aveva detto che se fosse stato tradito, sarebbe stato pagato con la stessa moneta, poi ha detto di stargli molto vicino e lo ha difeso. Ora Fogli risponde e dice la sua: “Viola è una donna dolcissima e merita rispetto e affetto. Le auguro felicità, non voglio criticare i fidanzati o i mariti, ma merita rispetto e affetto. E le ho consigliato che quando qualcuno non la rispetto dovrebbe ripartire da capo. Dovrebbe stare vicino solo alle persone che se la meritano…“. A cosa si riferirà Fogli? Intanto ha specificato che non riferiva direttamente all’ex, che ha anche rivelato di combattere contro un tumore da ben tre anni.

Riccardo Fogli: “Ora sto meglio“

Riccardo Fogli ha ormai alle spalle l’esperienza all’Isola dei Famosi. Un grande percorso quello del cantante, non privo però di momenti difficili come quello legato al presunto tradimento della moglie Karin. Riccardo ora si sta riprendendo sia fisicamente sia la sua vita e dice dalla Daniele: “Ho avuto la sensazione di avere tanti amici che mi sostenevano. All’Isola non sapevo niente però quando sono uscito, ho visto che la gente mi abbracciava, mi acclamava“. E sui Pooh (molti componenti lo hanno sostenuto nel momento più duro): “I Pooh sono i Pooh, la loro grande gentilezza. I Pooh sono una grande famiglia, diventare uno di loro vuol dire aver superato un esame morale, i Pooh sono persone moralmente integre“.