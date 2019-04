Viola Valentino rivela: “Combatto un tumore da tre anni”

Viola Valentino svela di avere un tumore. Il racconto a Storie Italiane

Viola Valentino racconta il suo dramma che vive da tre anni. La cantante, ex moglie di Riccardo Fogli, ha rivelato a Storie Italiane di combattere contro un tumore. Si tratta di un carcinoma che ha preso in tempo e che sta curando. La cantante è stata presa a sorpresa dalla conduttrice che rivela è la prima a trattare questo tema. Un periodo negativo per Viola Valentino per però non perde la speranza di guarire e che ha accanto a lei un nuovo amore. “Ho tanta forza dentro“, ha esordito la Valentino, “Mi sto curando […] L’ho saputo circa tre, quattro anni fa. È parecchio. Mi hanno detto: “Bisogna operare d’urgenza” […] È una malattia subdola che ho avuta la fortuna di prenderlo in tempo“. Un racconto importante quello fatto da Viola Valentino in diretta tv su Rai 1. “Nel mio problema, la cura non è stata invasiva. Non ho perso i capelli. Però, onestamente, non ci penso e non lo racconto. Lo sanno i miei amici e non è un problema ma non ne ho parlato“.

Viola Valentino arriva il matrimonio con il giovane fidanzato?

A Storie Italiane, Viola Valentino non ha solamente raccontato il suo dramma ma anche il probabile matrimonio con il giovane fidanzato, con il quale sta da 8 anni. Ora la Valentino ha divorziato dal secondo marito, sconosciuto ai media e giornali, e ora può decidere se sposarsi di nuovo. In studio si è aperto un dibattito circa la situazione sentimentale passata della cantante. E no, questa volta, non per Riccardo Fogli. In molti si sono stupiti che questo secondo marito non si sappia chi sia. E con Fogli? Viola Valentino sembra ancora molto legata a quei ricordi. “È stato il mio grande amore. Nel mio cuore non c’era la fine della nostra storia. […] Non sono più innamorata di lui, è una forma di amore diversa che si ha nei confronti di una persona che si è amato tanto. La mia difesa su di lui (all’Isola dei Famosi, ndr.) è legata a quell’amore che rimane. Se vedi delle ingiustizie, reagisci in un certo modo“.

Viola Valentino: “Mi sposo a settembre”

“Mi sposo a settembre“, così ha rivelato a Storie Italiane. La cantante ha deciso di sposarsi con il fidanzato più giovane di lei. Un amore importante per lei che ha deciso così di averlo accanto per la vita.